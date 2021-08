Bienvenue sur Instagram, Angelina Jolie ! Et c’est pour la bonne cause

“C’est dégoûtant de voir des Afghans être à nouveau déplacés par la peur et l’incertitude qui s’empare de leur pays. Dépenser autant de temps et d’argent, verser du sang et perdre des vies juste pour en arriver là est un échec presque impossible à comprendre.», a ajouté l’actrice qui est également ambassadrice de bonne volonté et envoyée spéciale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés depuis 2001.

L’actrice a également utilisé sa voix et son pouvoir de personnalité publique pour dénoncer l’ignoble façon dont d’autres Les nations traitent les réfugiés d’Afghanistan comme un fardeau à porter. En fin de compte, Angelina a dit de ne pas baisser la garde et qu’elle continuerait de chercher des moyens d’aider tous les Afghans qui souffrent et d’encourager ses partisans à faire de même. “Comme d’autres qui se sont engagés, je ne reculerai pas. Je continuerai à chercher des moyens d’aider. Et j’espère que vous m’accompagnerez”, a-t-il conclu.