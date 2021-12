Bienvenue sur Moonshot Investor – InvestorPlace

Bienvenue sur Moonshot Investor, où nous examinons attentivement les investissements tendances qui peuvent augmenter de 2x… 5x… 10x…

Je suis Tom Yeung, l’auteur de The Moonshot Investor. Il y a des années, j’ai commencé ma carrière à Wall Street dans l’un des meilleurs fonds communs de placement aux États-Unis. Pendant mon séjour là-bas, je voyais des milliards de dollars de fonds de pension changer de mains d’un trait de plume d’un gestionnaire de portefeuille.

Je m’intègre parfaitement. C’était un monde plein de diplômés de l’Ivy League et de CFA Charterholders, et j’avais toutes les qualifications et l’expérience pour correspondre.

Mais mon cœur était ailleurs.

À l’insu des autres, je cherchais toujours les investissements que les gens ordinaires achetaient. Les longshots et les vilains canetons (et souvent les valeurs sûres) que l’élite de Wall Street a évités.

Lorsque la famille, les amis, les connaissances et éventuellement les clients ont commencé à me demander comment investir dans ces actions, j’ai réalisé une chose. Malgré toute la richesse que détenait l’argent institutionnel, mon cœur était avec des gens comme vous – l’investisseur régulier.

J’ai commencé modestement en écrivant pendant mon temps libre pour aider les investisseurs à comprendre les marchés et à investir. C’est devenu lentement plus grave avec le temps.

Et puis je me suis libéré.

En 2020, j’ai rejoint InvestorPlace pour aider des millions de lecteurs comme vous. Aujourd’hui, The Moonshot Investor est un guide pour aider les investisseurs à naviguer dans ce nouveau monde de l’investissement. Et nous n’aurions pas pu choisir un meilleur moment pour faire connaissance.

C’est parce que le monde de l’investissement évolue. Les turbulences causées par les actions « meme », les NFT, les crypto-monnaies et autres ne sont que le début. Le trading à coût zéro a laissé le génie de l’investisseur de détail sortir de la bouteille, et ceux qui s’adaptent battront Wall Street à son propre jeu.

Alors, quelle est la mauvaise nouvelle ?

Choisir 10 fois les gagnants est difficile, peu importe ce que prétendent les « experts en bourse ». Sur les 8 187 entreprises suivies par Thomson . sur les principales bourses américaines, seules onze (ou 0,1 %) ont augmenté 10 fois plus que l’année précédente.

En plus de cela, la plupart des sélectionneurs d’actions Moonshot vont également creuser aux mauvais endroits. Ils sont tellement concentrés sur « trouver la prochaine Amazon » qu’ils oublient que la plupart des actions technologiques sont des brûleurs lents. Au lieu de cela, les retours 10x sont généralement une combinaison de :

Stocks de mèmes non rentables Entreprises de matériaux de base à faible marge Entreprises en quasi-faillite Crypto-monnaies à valeur nulle

Pas exactement votre liste de brillantes Tesla (NASDAQ :TSLA) des étoiles, n’est-ce pas ?

Voici maintenant la bonne nouvelle.

Les traders du Forex et les banquiers centraux connaissent depuis longtemps le rôle des prophéties autoréalisatrices des investisseurs. Lorsqu’un nombre suffisant de personnes pensent que les taux de change iront dans une certaine direction, ils peuvent déplacer les marchés à leur gré.

Avec l’essor de la négociation d’actions à coût zéro, des prophéties autoréalisatrices se sont répandues dans le monde des investissements réguliers où vous et moi traînons.

Cela signifie que le momentum est devenu l’un des prédicteurs les plus puissants des rendements boursiers. Des valorisations raisonnables, associées à un bilan sain et à un produit solide, comptent toujours. Mais les investisseurs doivent désormais ajouter un nouveau livre de règles à leur arsenal d’investissement pour prospérer.

La tendance est plus évidente en ce qui concerne les crypto-monnaies. Dans une classe d’actifs où la popularité l’emporte souvent sur la convivialité, la seule chose qui s’oppose à une crypto-monnaie de rupture est à quel point les gens l’aiment.

Les nouvelles règles rapportent d’énormes profits.

J’ai rejoint InvestorPlace à l’été 2020.

En peu de temps, j’ai utilisé mes connaissances pour recommander des Moonshots avec des rendements aussi élevés que :

103% sur ma recommandation d’achat Hertz (NASDAQ :HTZ) juste au bon moment 140% quand j’ai dit aux lecteurs que l’élan de Reddit les investisseurs pourraient se déplacer Groupe de marques nues (NASDAQ :NAKD) 131 % lorsque j’ai recommandé aux investisseurs de se tourner vers un jeu rapide Nokia (NYSE :NOK) 251% quand j’ai dit aux lecteurs que Tilray (NASDAQ :TLRY) était prévu pour une autre grosse augmentation Et 8724 % après avoir appelé DOGE (CCC :DOGE-USD) l’une de mes 25 meilleures crypto-monnaies pour l’année en janvier 2021

En d’autres termes, les Moonshots se produisent.

S’il a le potentiel de monter en flèche – ou de « passer à la lune » – nous le couvrirons dans ces pages.

Ici, à l’ère du Moonshot, nous savons que nos lecteurs ont de nombreux domaines d’intérêt différents. Ils viennent de plusieurs horizons. Mais notre thème « unificateur » est que nous embrassons le monde en évolution rapide dans lequel nous vivons.

Nous n’avons aucun intérêt à soutenir et à investir dans le statu quo. Nous investissons de manière agressive dans la création d’une nouvelle ère qui verra la destruction des gardiens corrompus, des machines à payer à Wall Street, des monopoles de prix abusifs et des intermédiaires avides d’argent.

Nous ne sommes pas là pour vous aider à gagner 2 % d’obligations d’État ou à acheter des dividendes mourants.

Nous sommes là pour vous aider à réaliser des circuits du Grand Chelem dans votre portefeuille.

Nous sommes là pour vous aider à tirer profit des « paris asymétriques » où vous risquez 1 $ dans le but de gagner 5 $ ou 10 $ ou 20 $.

Nous sommes là pour vous aider à transformer des changements vertigineux en richesse et en liberté financière.

Au lieu de ressentir le sentiment « je l’ai raté » lorsque vous entendez parler de cryptos et d’actions qui ont grimpé en flèche, vous aurez une longueur d’avance. Tout le temps.

Vous voyez, presque tous les « méga gagnants » du marché passent sous le radar de la plupart des investisseurs à leurs débuts…

Les entreprises et cryptos les plus petites et les plus innovantes du marché ne font pas de publicité sur les grands réseaux câblés.

Ils n’apparaissent pas en première page du Wall Street Journal.

Les émissions de télévision financières ne diffusent pas de segments dessus.

Ainsi, la plupart des gens ne connaissent jamais les actions et les cryptos avec le potentiel de croître 10 fois… 50 fois… voire 100 fois plus grand…

…jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

En tant que lecteur de Moonshot, cela ne vous arrivera pas.

Au lieu d’avoir ce sentiment de « ça m’a manqué »…

Vous découvrirez les modèles commerciaux révolutionnaires avant tout le monde.

Vous apprendrez les meilleurs paris sur l’élan des médias sociaux avant tout le monde.

Vous découvrirez les industries prêtes à monter en flèche avant tout le monde.

Vous découvrirez de nouveaux projets de cryptographie à potentiel énorme avant tout le monde.

Vous découvrirez et aurez la chance d’investir aux côtés du prochain Elon Musk et du prochain Jeff Bezos… avant tout le monde.

Merci encore pour votre abonnement.

Préparons-nous maintenant à chasser le gros gibier. Passons au prochain moonshot.

Vers la Lune,

Tom Yeung

Analyste de marché, InvestorPlace.com

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.