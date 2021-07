Bière artisanale Ac/Dc à venir

KnuckleBonz et Société de brassage Calicraft ont annoncé leur intention de lancer une nouvelle gamme de boissons de marque musicale avec deux AC DC bières sous licence officielle : AC/DC PWR UP IPA juteuse et TNT AC/DC Double IPA à venir pour sélectionner la vente au détail à la fin de l’été 2021.

KnuckleBonz et Calicraft a déclaré dans un communiqué: “Nous sommes ravis d’annoncer qu’il s’agit du premier d’une série de AC DC bières de marque seront présentées dans cette collaboration unique pour apporter des boissons de qualité au super fan de musique.

Il y aura un événement de sortie de la salle des robinets dans la région de la baie de San Francisco le week-end du 23 au 25 juillet 2021, au siège social/salle des robinets de Calicraft situé au 2700 Mitchell Drive, Walnut Creek, Californie.

Présenté dans une édition collector de 16 oz AC DC canette, cette bière fabriquée de manière durable et spécialement conçue sera disponible via le Distribution Reyes réseau qui vend à des partenaires de vente au détail tels que Raley’s, WholeFoods et plus encore.

La disponibilité est prévue pour la mi-septembre 2021, dans certains points de vente au détail en Californie et en Arizona. La commande en ligne sera disponible dans la mesure où les États le permettent.

AC/DC PWR UP Juicy IPA (6,66 %) mélange le punch de houblon tropical des IPA brumeuses avec le reste des IPA de la côte ouest. Un mélange de houblon Galaxy australien et de houblon Citra américain apporte des saveurs massives de fruit de la passion vif, de pêche mûre et de mandarine juteuse. Inspiré par le plus récent AC DC album, AC/DC PWR UP Juicy IPA combine les vibrations de la nouvelle école avec le cool de la vieille école.

TNT AC/DC Double IPA (8,2%) est une version moderne d’un style classique. Nous mélangeons un mélange de cascade australienne, de cascade américaine et de Simcoe pour créer une grande et audacieuse double IPA à 8,2 %. Des saveurs de pamplemousse fraîchement coupé, de mangue douce et de pin frais explosent du verre. Inspiré du premier international AC DC album — TNT AC/DC Double IPA prouve que les classiques ne se démodent jamais.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Calicraft sur une nouvelle gamme de bières artisanales pour les superfans de musique », déclare Tony Simerman, PDG de KnuckleBonz, Inc. “Beaucoup de groupes avec lesquels nous avons travaillé dans le Rock Iconz et Série de vinyle 3D viendra à la nouvelle ligne de boissons. Il n’y a pas de meilleur groupe que AC DC pour donner le coup d’envoi.”

Calicraft et KnuckleBonz, Inc. ont tous deux été fondés sur des valeurs de création d’un véritable art à travers des produits fabriqués sur mesure. Il s’agit d’un effort conjoint spécial pour créer une gamme de boissons spécialisées pour les vrais passionnés de musique. Les deux sociétés sont honorées d’avoir AC DC participer en tant que bière artisanale pour lancer cette ligne.

“Au fil des ans, nous avons toujours défendu des collaborations qui vont au-delà de la bière. Nous valorisons la communauté et les arts. En tant que passionnés de musique, nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de travailler avec nos amis à KnuckleBonz et certains des musiciens les plus influents et les plus révolutionnaires de l’histoire », déclare Blaine Landberg, PDG de Calicraft Beverage Co. “Notre collaboration est inspirée par le groupe et est conçue pour être associée à leur musique. De la bonne musique et de la bonne bière – il n’y a pas de meilleur accord !”

Pour une liste complète des endroits où acheter, rendez-vous sur Calicraft.com/ACDC ou KnuckleBonz.com/ACDC pour plus d’informations et des mises à jour de l’offre de produits.

