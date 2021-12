Bières avec le Bayern Munich : Karl-Heinz Rummenigge veut en avoir des froides avec Robert Lewandowski

Dans une récente interview dans le périodique allemand Abendzeitung, la légende du Bayern Munich sur le terrain et dans la salle de réunion, Karl-Heinz Rumminegge, a exprimé son admiration pour la star actuelle, Robert Lewandowski, à la fois en tant que personne et en tant que joueur. Bien qu’il ne dirige plus le club, Rumminegge reste en contact étroit avec l’homme qu’il a surnommé « Stormtank » et espère passer du bon temps avec lui lorsque leurs horaires le permettront.

Avec les deux hommes ayant une grande compétence sur le terrain et un sens aigu des affaires, il ne fait aucun doute qu’ils auraient beaucoup de choses à discuter. Kalle s’est clairement penché sur la possibilité de se réunir car il suggère même un menu de bière et de jarret de porc (Schweinshaxe). Rummenigge propose que le festin soit « sans règles strictes », ce qui implique qu’il espère consommer des portions assez importantes entre eux deux. À mon avis, s’ils ajoutaient du Bauernbrot (pain au levain lourd du fermier), ils l’auraient à peu près parfait.

Mais même le puissant Rummenigge comprend où se trouve la véritable autorité dans de telles situations en se disant « J’espère que sa femme Anna sera d’accord. »

Avec quel joueur du Bayern aimeriez-vous rompre le pain et quel serait le menu ?