Biff Byford de Saxon : « Ils vaccinent des gens comme des fous au Royaume-Uni » en ce moment

Chanteur Biff Byford des vétérans britanniques du metal SAXON a parlé à Liselotte « Lilo » Hegt de HeadBangers LifeStyle sur les plans du groupe pour reprendre la route en 2022. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « [We’re doing] spectacles du 40e anniversaire [in the U.K.] avec une grosse production. Et nous en avons trois à faire [in January]. Et nous en avons aussi à faire en Europe en été, dans les festivals. Donc je ne sais pas ce qui leur arrive. Ils sont toujours allumés. Ils ont été reportés et reportés à l’année prochaine, comme Se cogner la tête !!! en Allemagne et Graspop [Metal Meeting in Belgium]. Nous organisons des festivals en été — ils sont toujours là ; nous les faisons toujours. Et je pense que nous allons tourner à l’automne en Europe et au Royaume-Uni, je pense que la première tournée que nous pourrions faire l’année prochaine sera en Amérique. »

Il a poursuivi: « Vous ne pouvez pas réserver les choses trop à l’avance – trop tôt, je veux dire – parce que tout change; les gouvernements changent les choses tout le temps [due to COVID-19 restrictions]. Mais vous pouvez le faire un peu plus tard, pour voir si nous pouvons surmonter la nouvelle variante – omicron ou quoi que ce soit. Il suffit de croiser les doigts, vraiment, pour que nous puissions le faire. Mais en attendant, juste au cas où, nous prévoyons des albums à faire. Si nous ne partons pas en tournée, alors nous ferons plus de musique. C’est le plan. »

Interrogé sur la situation actuelle des événements en direct au Royaume-Uni, Coup de poing a déclaré: « Nous portons à nouveau des masques dans les magasins. Ils n’ont encore rien dit sur les grands événements. Je pense juste qu’ils attendent de voir si cette variante rend les gens plus malades que la dernière [did]. Je pense que c’est de cela qu’il s’agit. Tout le monde doit avoir un booster. Ils vaccinent les gens comme des fous au Royaume-Uni ; c’est ce qu’ils font. »

SAXON sortira son 23e album studio, « Carpe Diem », le 4 février 2022 via Musique de doublure d’argent. Le LP a été produit par Andy Sneap (JUDAS PRIEST, EXODE, J’ACCEPTE) à Studios d’enregistrement dans les coulisses dans le Derbyshire avec Byford et Sniper mixage et mastering.



