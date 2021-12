Biff Byford de Saxon n’a pas beaucoup changé son mode de vie depuis qu’il souffre d’une crise cardiaque

SAXON leader Biff Byford a déclaré à Full In Blood dans une nouvelle interview qu’il avait apporté de modestes changements à son alimentation au cours des deux années qui ont suivi une crise cardiaque et subi un triple pontage d’urgence. « Un peu », a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Je ne mange plus de produits laitiers. Je suppose que je vais manger un morceau de fromage de temps en temps, mais je ne mange plus de produits laitiers à cause du taux de cholestérol. Mais à peu près [everything] sinon, je n’ai pas vraiment changé. Nous aurons une semaine végétarienne certaines semaines où ma femme mettra juste de la nourriture végétarienne toute la semaine, ce qui est un peu un changement, vraiment, et cela élimine les choses toxiques dans votre corps. Mais je n’ai pas vraiment beaucoup changé, pour vous dire la vérité. »

Le chanteur de 70 ans a ajouté qu’il avait ajouté le jeûne intermittent 16:8 à son mode de vie, un type de régime où les gens jeûnent pendant une partie de la semaine, puis mangent les autres jours. Le type de jeûne intermittent 16:8 consiste à ne manger que pendant une période précise d’une heure chaque jour.

« Je le ferai, » Coup de poing mentionné. « Je veux dire, je l’ai fait aujourd’hui, en fait. Je n’ai déjeuné qu’à 14 heures et je dînerai à 19 h 30, puis j’essaie de ne rien avoir d’autre avant le lendemain. Donc la plupart des votre jeûne est fait pendant que vous dormez ; c’est ainsi que cela est censé fonctionner. Ce que vous essayez de faire, c’est de manger tous vos repas dans les huit heures. Ne devenez pas stupide. Et puis si vous vous couchez à, disons, 11 heures. heures et levez-vous à huit ou sept heures, puis vous avez passé près de huit heures au lit. Beaucoup de gens le font. C’est assez positif. Je pense que c’est un peu plus facile que certains régimes.

« Si vous ne mangez que le matin assez tard, vous ressentez certainement une bouffée d’énergie », a-t-il expliqué. « Et vous avez aussi très faim, alors vous appréciez la nourriture [that you are eating]. Il est parfois difficile de s’y tenir, évidemment. Vous voulez un verre de vin ou vous voulez une bière ou quelque chose ; vous êtes toujours tenté par ces choses.

Selon Coup de poing, il boit encore de l’alcool de temps en temps. « Oh, ouais, » dit-il. « Quelques verres de vin certains soirs, ce n’est pas un problème. Tant que vous ne buvez pas deux bouteilles de vin, ça va. »

Il y a un an et demi, Byford a décrit sa crise cardiaque à Planète Roche, en disant « ce n’était pas comme une crise cardiaque à Hollywood, [where] vous tombez sur le sol avec vos jambes en l’air. Je faisais du vélo, j’étais sur mon vélo — je fais beaucoup de vélo et de marche. Et je devenais un peu essoufflé. Et je suis allé chez le médecin. Ils m’ont immédiatement envoyé à l’hôpital. Une de mes artères se bloquait. Ils ne pouvaient pas y accéder facilement ; c’était risqué. Alors ils m’ont fait un pontage cardiaque. Et donc pendant qu’ils étaient là-dedans, ils ont fait les trois… Alors, oui, ils ont fait les trois. Et puis j’y suis revenu, et c’est tout. J’étais vraiment malade. »

Un pontage cardiaque, ou pontage aorto-coronarien (PAC), est utilisé pour améliorer le flux sanguin vers le cœur. Un chirurgien utilise des vaisseaux sanguins prélevés dans une autre partie du corps pour contourner les artères endommagées.

Le terme triple pontage fait référence au nombre d’artères coronaires pontées au cours de la procédure. En d’autres termes, un triple pontage signifie que trois artères coronaires sont pontées.

SAXON sortira son 23e album studio, « Carpe Diem », le 4 février 2022 via Musique de doublure d’argent. Le LP a été produit par Andy Sneap (JUDAS PRIEST, EXODE, J’ACCEPTE) à Studios d’enregistrement dans les coulisses dans le Derbyshire avec Byford et Sniper mixage et mastering.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).