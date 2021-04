Biff Byford de Saxon: “ Nous essayons juste d’écrire de superbes chansons que nous pouvons jouer en direct ”

Biff Byford a déclaré à Rock Antenne en Allemagne que SAXON a toujours écrit de la musique destinée à être jouée en concert. “Nous sommes un grand groupe live”, a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Je pense que tous les groupes sont de cette époque qui existent toujours – [JUDAS] PRÊTRE et [IRON] JEUNE FILLE, SAXON, SERPENT BLANC. Ils font encore beaucoup de tournées, parce que notre musique est écrite pour le live – nous écrivons de la musique pour jouer en live, et nous l’avons toujours fait. Je pense que peut-être à la fin des années 80, nous avons en quelque sorte fait plus de disques pour le studio, mais j’ai vite changé cela et je suis retourné à l’écriture de chansons que nous voulions jouer en live. Et je pense que c’est l’une des grandes clés. Ensuite, vous ne vous laissez pas emporter par tous les arrangements et toute la production. Nous utilisons beaucoup de claviers, d’effets et de choses pour rendre les choses intéressantes, mais nous n’essayons pas d’écrire pour personne en particulier – nous n’essayons pas d’avoir un succès à la radio ou une vidéo à succès. Youtube. Nous essayons juste d’écrire de superbes chansons que nous pouvons jouer en live. “

Il y a deux mois, Coup de poing révélé à TotalRockde DJ Force X cette SAXONLe nouvel album du disque devrait sortir en février 2022. Le premier single du disque arrivera probablement à la fin de cette année.

Juin dernier, Coup de poing Raconté Règles du métal que les sessions d’enregistrement pour SAXONsuivi de 2018 “Coup de tonnerre” “se déroulaient bien. Il n’y a pas de pression pour le moment, pour être honnête, car je travaille mieux sous pression”, a-t-il déclaré. “Nous enregistrons nos morceaux et avons 11 chansons qui sont terminées et prêtes à être utilisées. J’ai fait la majeure partie de l’écriture, et j’attends juste que le verrouillage soit terminé pour que nous puissions aller au studio et le terminer. . “

En mars 2020, Coup de poing Raconté La voix métallique sur la direction musicale du nouveau SAXON matériel: “C’est lourd. Je dirais que la direction est la même que ‘Coup de tonnerre’ et ‘Bélier’ [2015] [and] ‘Sacrifice’ [2013]. C’est lourd et c’est assez britannique[-sounding]; nous aimons conserver cela. Moi et [bassist] Nibbs [Carter] a réécrit la plupart des chansons. “

Il a poursuivi: “Ce que je fais, j’ai une heure de début où je veux que les garçons commencent à écrire, et c’est comme ça que nous faisons des albums. Et Nibbs est juste un démon avec ça – il écrit juste tellement d’idées; c’est fou. Je reçois des idées de tous les garçons, mais la plupart d’entre eux viennent Nibbs.

«Alors, oui, c’est lourd», a-t-il ajouté. “Il y a une excellente guitare qui joue dessus de la part des garçons. Et Nigelde [Glockler] la batterie est là-haut avec des batteurs beaucoup plus jeunes, si vous voyez ce que je veux dire – il se pousse très fort avec ça … Andy Sneap le produit. Alors on verra comment ça se passe. “

SAXON a sorti un album de reprises, “Inspirations”, le 19 mars via Musique de Silver Lining. L’effort de 11 pistes contient certaines des chansons rock classiques qui ont influencé Byford et le reste du groupe.

Byford et guitariste Paul Quinn sont les seuls membres d’origine restants dans SAXONla gamme actuelle de.

Originaire du South Yorkshire, Angleterre, SAXON a vendu environ 23 millions d’albums et a produit des chansons classiques telles que “Denim Et Cuir”, “Princesse de la nuit”, “Roues d’acier” et “Puissance et gloire”.



