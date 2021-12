Biff Byford dit que les premiers albums de Saxon étaient « aussi bons que » « The Number Of The Beast » d’Iron Maiden

Dans une nouvelle interview avec Robert Cavuoto des règles du métal, SAXON leader Biff Byford On lui a demandé à quel moment lui et ses compagnons de groupe ont commencé à récolter les fruits de leur succès. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je ne pense pas que nous l’avons jamais fait, pour vous dire la vérité. Je ne pense pas que je puisse me souvenir d’avoir un gros chèque. Vous devez vous rappeler qu’en 83, autour de la « Le pouvoir et la gloire » temps, c’est quand nous avons vraiment commencé à briser l’Amérique. Et je pense que quelque chose s’est passé avec la maison de disques à ce moment-là. Nous étions en tournée avec [IRON] JEUNE FILLE – une assez grande tournée – et puis à mi-chemin, ça s’est en quelque sorte arrêté. Donc je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé. Peut-être parce que vous deviez acheter sur les visites à l’époque. Je ne sais pas. Quelque chose s’est passé et nous avons été emmenés et je pense ACCÈS RAPIDE a été déplacé vers le haut de la facture et quelqu’un d’autre avant eux. Je ne sais pas. Peut-être y avait-il beaucoup de discussions politiques dans notre dos. Il y a des gens qui ont dit ça [IRON MAIDEN singer] Bruce [Dickinson] n’aimais pas la façon dont nous descendions. Je ne sais pas si c’est vrai ou pas, mais cela a été dit.

« À ce moment, [around] « Le pouvoir et la gloire », nous aurions pu briser l’Amérique assez gros », a-t-il poursuivi. « Nous aurions dû briser l’Amérique le « Roues d’acier », mais c’était un français [record] entreprise [we were on], alors ils ne savaient vraiment pas ce qu’ils foutaient. ‘Croisé’ était la première tournée des gros titres que nous ayons faite en Amérique, et c’était avec J’ACCEPTE, ce qui a eu beaucoup de succès. Je pense juste que, pour une raison quelconque, « Roues d’acier », « Le bras fort de la loi » et ‘Jean Et Cuir’ n’a pas vraiment eu assez d’élan en Amérique car JEUNE FILLEles albums de l’ont fait, pour une raison quelconque. Je pense que c’est dû au management et à la maison de disques. je pense ‘Jean Et Cuir’ et « Le bras fort de la loi » sont aussi bons que ‘Le nombre de la bête’…

« Beaucoup d’Américains, [‘Power & The Glory’] est leur préféré [SAXON] album, » Coup de poing ajoutée. « C’était la première fois que nous en voyions certains, et c’était la première fois que nous les diffusions — MTV. Et je pense que nous étions sur le Panneau d’affichage graphiques à un moment donné avec « Le pouvoir et la gloire », et la tournée a été un énorme succès. C’était donc une excellente tournée. Je pense juste que si c’était notre manager qui a décidé que nous pouvions le faire nous-mêmes, ou que quelque chose s’est passé, et cela ne nous a tout simplement pas emmené assez loin, si vous voyez ce que je veux dire. Dans certains États d’Amérique, nous étions massifs, et dans d’autres, nous ne pouvions pas [draw any crowds]. Et c’est le problème – je ne pense pas que nous ayons eu les ventes de disques en Amérique que n’importe qui d’autre avait. Donc je ne pense pas que nous ayons eu ce gros chèque. « Le pouvoir et la gloire » n’a pas vendu un million d’albums en Amérique quand nous y étions. Je pense que si c’était le cas, cela nous aurait donné le pouvoir de continuer et d’obtenir beaucoup d’argent. Comme c’était à l’époque, je ne pense pas que c’était fait pour que le groupe gagne de l’argent. À ce moment-là, nous aurions pu briser l’Amérique. « Le pouvoir et la gloire » aurait pu être un album de platine – définitivement. »

SAXON sortira son 23e album studio, « Carpe Diem », le 4 février 2022 via Musique de doublure d’argent. Le LP a été produit par Andy Sneap (JUDAS PRIEST, EXODE, J’ACCEPTE) à Studios d’enregistrement dans les coulisses dans le Derbyshire avec Byford et Sniper mixage et mastering.



