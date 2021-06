“Révolution”, le deuxième clip de EAU LOURDE, le nouveau projet mettant en vedette SAXON‘s Biff Byford et fils Seb Byford de NU SIX, peut être vu ci-dessous. La chanson est tirée de EAU LOURDEle premier album de, “La ville de briques rouges”, qui sortira le 23 juillet via Musique de doublure d’argent.

Trempé dans un blues graveleux et cuit au riff, mais riche du son et de la mesure du hard rock classique, « Ville de briques rouges »Ses dix chansons refusent de te laisser partir. Du swing tendu et élastique du riff “Solution” aux souches balladiques riches et superposées de “L’arbre dans le vent”, le LP se déplace avec la classe et la cadence d’un voyage fulgurant unissant les sensibilités du rock’n’roll vintage avec le crépitement et l’excitation d’une perspective fraîche et jeune.

Avec Seb à la guitare et Coup de poing sur les devoirs de la basse et à la fois fournissant leurs talents vocaux, les fondements de EAU LOURDELe son de s’est établi à la fois dans cette incroyable chimie père-fils et dans une vie de savoir-faire et d’expériences. Prenez la chanson titre – et le premier single – “La ville de briques rouges”, toute la vapeur et la fumée enroulée autour d’un riff JARDIN DU SON j’aurais été fier, et puis il y a le sourire ensoleillé de “Follow This Moment” avec des harmonies évoquant la LES GARÇONS DE LA PLAGE relayé par LED ZEPPELIN, un magnifique voyage des années 1970 jusqu’au fondu.

“Nous avons décidé de faire quelque chose ensemble en ces temps sombres et la famille s’est réunie pour aider à faire décoller cet album”, a expliqué Seb et Biff.

Seb Byford enregistré et conçu “La ville de briques rouges” au Grande grange d’argent à York, au Royaume-Uni, tandis que la batterie a été enregistrée par Ben Hammond à Studio d’enregistrement de bobine à York. Seb produit l’album avec Coup de poing, et Jacky Lehmann maîtrisé. “La ville de briques rouges” voit Seb prendre les rênes de la guitare et du chant, avec Coup de poing prendre la basse et le manteau vocal. Tom Witts joue de la batterie, tandis que Dave Kemp complète le EAU LOURDE alignement sur claviers et saxophone. Pour couronner cette affaire de famille, les photos de l’emballage ont été prises par Steph Byford.

“Nous nous sommes beaucoup amusés à faire cet album, à travailler ensemble sur les chansons et à enregistrer pendant le verrouillage”, a conclu Coup de poing et Seb. “Tout est enregistré sans samples ni profils… juste fort et fier !”

En mars dernier, Coup de poing a déclaré au suédois RockSverige que EAU LOURDE est musicalement similaire à celui de Byfordle premier album solo de, “L’école des coups durs”, qui est sorti en février 2020. “Les chansons sont aussi, stylistiquement, très similaires aux [SACXON‘s] ‘Inspiration’ album », a-t-il expliqué. « Il y a des trucs décontractés et il y a des trucs lourds. Je ne dirais pas qu’il y a du rock progressif là-bas, mais il y a certainement deux ou trois morceaux de métal là-bas. SebC’est un grand auteur-compositeur, et il aime jouer des riffs de guitare lourds, donc je suis sûr que les gens seront intéressés.”

Demandé ce que c’est que de travailler avec son fils, Coup de poing a déclaré: “C’est plutôt cool. Nous sommes tous les deux assez ancrés dans nos habitudes, donc cela fonctionne très bien. C’est génial pour moi et pour lui, vraiment. Je commence à ressentir son excitation et sa première fois à faire des choses, et il me tire de cette sagesse que j’ai apprise au fil des ans.”

“La ville de briques rouges” liste des pistes :

01. Solution



02. Passer au noir



03. Ville de brique rouge



04. Arbre dans le vent



05. Révolution



06. Problème personnel n° 1



07. Sorcier



08. Suivez ce moment



09. Maintenant, je suis à la maison



dix. Foi

“Inspiration” est sorti en mars via Musique de doublure d’argent. L’effort de 11 pistes contient certaines des chansons rock classiques qui ont influencé Coup de poing et le reste de SAXON.



