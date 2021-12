Biff Byford revient sur l’acte de soutien de Metallica en 1982 pour Saxon : « Ils ne nous ont pas parlé pendant longtemps » après cela

Lors d’une apparition sur « Le podcast de Chuck Shute », chanteur Biff Byford des légendes britanniques du heavy metal SAXON a été invité à raconter une « bonne histoire » impliquant les membres de METALLIQUE. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « A l’époque, METALLIQUE, ils nous ont soutenus. [We played at] le Whisky [A Go Go] club [in West Hollywood in March 1982]. Cette nuit-là, Ozzy [Osbourne] est venu nous voir. Je pense que nous étions en train de dîner ou quelque chose avant le concert ou faire quelque chose. Et METALLIQUE s’installait sur scène. Et je n’étais pas là. J’étais là plus tard pour leur spectacle, mais je n’étais pas là [when they were setting up]. Et j’avais un énorme ventilateur électrique devant moi, et je pense METALLIQUE demandé s’ils pouvaient l’utiliser, et notre responsable de la tournée a dit « Non ». Donc ils ne l’ont pas utilisé. Ils ne nous ont pas parlé pendant très, très longtemps à cause de ça. [Laughs] »

Il a poursuivi: « J’ai écrit un livre, une autobiographie, il y a quelques années, et dans le livre, j’ai dit: » Écoutez, si vous voulez utiliser le ventilateur à tout moment, ce n’est pas un problème. Vous pouvez l’utiliser les gars. » Et ils m’ont recontacté par la suite. Ils ont dû se rendre compte que c’était un peu stupide. [and became] grands amis après ça. Donc, c’était plutôt cool. »

En décembre 2011, Byford rejoint METALLIQUE sur scène pour le premier des quatre spectacles intimes au Fillmore d’une capacité de 1 200 places à San Francisco dans le cadre de la célébration d’une semaine de son 30e anniversaire en tant que groupe réservé aux membres du fan club. L’emblématique chanteur de métal a interprété le SAXON classique « Homme à moto » avec METALLIQUE.

Ce n’était pas la première fois Coup de poing et METALLIQUE avaient surpris leurs fans avec une interprétation live de la chanson : en 2009, Byford rejoint les géants du heavy metal de San Francisco à Paris, au Palais Omnisport de Bercy.

METALLIQUEle deuxième concert de son histoire s’ouvrait pour SAXON, et Coup de poing est un ami de longue date du groupe californien ; comme beaucoup d’autres groupes fondateurs du genre, METALLIQUE toujours reconnu SAXON comme l’une de leurs principales influences.

Lorsque METALLIQUE joué Sheffield Arena le 28 février 2009, ils ont invité en tant qu’invités VIP d’anciens SAXON membres Graham Olivier et Steve Dawson.

« En 1982 SAXON joué le Whisky a Go-Go sur Sunset Boulevard à Hollywood, » Graham expliqué à SouthYorkshireTimes.co.uk. « Il était complet et Steve et on m’a demandé si nous choisirions un groupe de soutien parmi une pile de cassettes envoyées par de jeunes groupes de métal. METALLIQUE étaient de loin les meilleurs et même s’il ne s’agissait que de leur deuxième concert; nous avons vu leur potentiel et les avons choisis pour jouer. Nous sommes amis depuis. Ils ont toujours eu un faible pour nous. Au fil des ans, ils nous ont cités comme une grande influence et nous sommes toujours les bienvenus à leurs concerts à travers le monde. METALLIQUE ont joué trois fois à Sheffield et ils nous traitent toujours comme des VIP. À Bague Rock Am — Le plus grand festival de rock d’Allemagne — ils ont joué une partie de notre chanson ‘Princesse de la nuit’. J’ai écrit ce riff dans une maison du conseil à Dryden Road. À l’époque, nous n’étions que des enfants de Mexborough qui avaient déjà eu un rêve. Etre soutenu par le groupe qui est devenu l’un des plus grands au monde, je pense que c’est assez spécial. Nous étions assis dans l’auditorium de Sheffield et ils jouaient à l’ancienne SAXON Piste ‘Heavy Metal Thunder’ comme piste d’introduction. Kirk Hammett [METALLICA guitarist] m’a dit qu’il aimait le solo là-dedans. Ils jouaient en rond et c’était très fort mais c’était un son très pur.

« James Hetfield [METALLICA frontman] est un mec adorable, mais leur batteur Lars Ulrich est probablement le plus grand SAXON fan de tous », a-t-il poursuivi. « Il nous a dit que notre album de 1980 « Roues d’acier » est son préféré et a dit que c’était une référence pour eux. C’est dur pour quelqu’un de ma génération de voir ça. Quand je rencontre quelqu’un qui a joué au Woodstock festival, j’en suis enthousiaste. Je suppose que c’est la même chose pour eux. Nous étions l’un des groupes à jouer dans le premier Festival de Donington et METALLIQUE étaient un peu impressionnés et nous ont demandé à quoi ressemblaient ces jours. »



