Big 12 Men’s Basketball 2021-22 : favoris, dormeurs et plus

La conférence surprise du basket-ball universitaire à ce stade doit être le Big 12. Avec seulement trois équipes dans le Top-25 de la pré-saison AP, cinq membres occupent désormais le classement, et plusieurs autres reçoivent des votes. Baylor montre pourquoi ils sont les champions en titre alors que le Kansas est aussi stable qu’il l’avait prévu. Pourtant, personne n’aurait pu voir Iowa State et Texas Tech être aussi bons.

L’émergence des équipes susmentionnées n’a fait qu’ajouter à ce qui devrait être quelques bons mois de basket-ball Big 12. Jetons un coup d’œil au Big 12 et à tout ce à quoi nous devons nous attendre avant la conférence.

Joueurs à surveiller



(Photo AP/Adam Hunger)

Ochai Agbaji (garde) – Kansas Jayhawks

Qui a vu ce bond de la saison senior venir d’Ochai? Il augmente son score de près de huit points (22,0), faisant plus de trois qu’il n’en a jamais fait auparavant (3,1) tout en se connectant à 48,4%. Sa progression a non seulement été importante pour maintenir les Jayhawks dans la course au titre national, mais elle a également fait grimper son nom sur les tableaux de sélection de la NBA. Quelque chose devrait mal tourner pour ne pas avoir le nom d’Ochai dans les conversations du Big 12 Player of the Year. Certainement, un joueur à surveiller.

Izaiah Brockington (garde) – Iowa State Cyclones

Brockington fait partie d’une puissante classe de transferts qui aident à élever les Cyclones dans l’une de leurs meilleures saisons depuis un certain temps. Les 16,9 points et 8,4 rebonds de Brockington sont les meilleurs de l’équipe et parmi les meilleurs de la conférence. Il a prouvé pendant son séjour à Penn State qu’il pouvait produire dans une conférence de puissance 5, alors ne soyez pas surpris de voir Brockington continuer à livrer alors que les Cyclones se dirigent vers le Big 12.

Timmy Allen (attaquant) – Texas Longhorns

Les saisons d’Allen et des Longhorns ont été des déceptions après des attentes aussi élevées en pré-saison. Pourtant, il mène cette équipe texane lourde de transferts en points et rebonds par match et est deuxième de l’équipe en passes décisives par match. Le Texas a un dossier de 10-2, bien qu’il soit décevant, et est toujours un pari aussi bon que n’importe quel autre pour se qualifier pour le championnat de la conférence. Il faudra Timmy Allen pour produire comme il l’a fait à Utah.

James Akinjo (garde) – Baylor Bears

D’un programme de basket-ball d’élite à l’autre, James Akinjo montre à une nouvelle conférence à quel point il est précieux pour gagner des matchs. Le natif d’Oakland fait en moyenne mieux que cinq passes décisives pour la troisième saison de sa carrière et mène tous les joueurs du Big 12 en passes décisives par match (6,2). Il est entré directement dans la zone arrière des Bears et a bouché de nombreux trous qui étaient vacants après avoir perdu Davion Mitchell et Jared Butler contre la NBA. J’ai hâte de voir s’il peut aider à ramener Baylor à la gloire après avoir été largement ignoré à l’approche de la saison,

Umoja Gibson (garde) – Oklahoma Sooners

J’étais un spécialiste des trois points à mon époque, donc, naturellement, j’aime les tireurs. Umoja est un tireur de premier plan pour les Sooners, il suffit de consulter son CV. Il a fait plus de trois que tout autre joueur du Big 12 à ce stade de la saison et fait tomber le trois balles à 39,5%. Assurez-vous de regarder les matchs de l’Oklahoma pour regarder Gibson se réchauffer. Vous apprécierez le spectacle.

Équipes de dormeurs



Oklahoma Sooners (+3000)

OU est aux portes d’un classement parmi les 25 premiers. Les Sooners sont sur une séquence de trois victoires consécutives après être tombés face à Butler en prolongation. Si vous pouvez surmonter cette mauvaise défaite, vous verrez que l’Oklahoma a de très bonnes victoires contre l’Arkansas et la Floride. Je pense que les bonnes victoires ressemblent davantage à qui OU est vraiment opposé à la défaite serrée contre Butler, mais je comprends si vous hésitez à rejoindre cette équipe en tant que cheval noir dans le Big 12. Je ne dis pas qu’ils gagnera la conférence, mais je dis qu’ils le peuvent. Ne dormez pas sur les Sooners.

Texas Longhorns (+350)

J’ai déjà parlé de la façon dont le Texas s’est senti comme une déception cette saison. Il est passé de la pré-saison n ° 5 à actuellement au n ° 17. Il est également facile d’oublier le nombre de transferts et de nouveaux joueurs sur les Longhorns cette année. Trouver de la cohésion et se mettre en forme prend un certain temps avec un nouveau groupe, donc je m’attends à ce qu’ils l’aient compris d’ici la fin de la conférence. Si les Longhorns peuvent tout reconstituer le plus tôt possible, ils auront une vraie chance de remporter un championnat Big 12. C’est l’une des équipes les plus talentueuses de la conférence.

Champion de la conférence



(Photo AP/Charlie Riedel)

Jayhawks du Kansas (+175)

Je sais que je suis censé être à tapis sur Baylor sur la base de ce que les Bears nous ont montré jusqu’à présent. Pourtant, je ne peux m’empêcher de penser que le Kansas va les devancer en saison régulière. Est-ce en partie parce qu’un de mes collègues m’a convaincu ? Peut-être. Mais mon raisonnement se résume principalement aux talents de haut niveau.

Baylor et Kansas ont tous deux des talents dispersés du haut vers le bas des listes, mais ce que fait Ochai Agbaji cette saison ressemble à un séparateur. L’ajout de Remy Martin me fait également me ranger un peu plus du côté du talent des Jayhawks dans une bataille d’équipes par ailleurs au talent égal. Le Kansas remportera le Big 12 et prendra la tête des victoires de tous les temps parmi les équipes de basket-ball universitaires.

