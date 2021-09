Big 12 quarterback joue plein de luttes et de surprises

in

Il y a eu des huées en Oklahoma et de la frustration en Iowa. Et au Texas, un nouveau tableau de bord gigantesque s’illumine comme un vieux flipper.

Une grande partie du quart-arrière joué dans le Big 12 jusqu’à présent cette saison n’est pas ce à quoi on s’attendait. Les meilleurs de la ligue sont en difficulté, tandis que certains nouveaux arrivants ont fait de grandes impressions au début.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Spencer Rattler de l’Oklahoma, l’équipe première de l’Associated Press All-American de pré-saison, est invaincu avec les Sooners n ° 6, mais a du mal à retrouver la forme de la saison dernière sur une attaque en difficulté. Il a même été hué par le public local lors de la victoire 16-13 de la semaine dernière contre la Virginie-Occidentale.

L’entraîneur de l’Oklahoma, Lincoln Riley, était convaincu mardi que Rattler s’en sortirait.

“Nous ne prêtons pas attention à ce genre de choses … Nous sommes les seules attentes et opinions qui comptent”, a déclaré Riley. “Absolument, nous apprécions que les fans soient dans les gradins et applaudissent …. Mais en ce qui concerne le jeu, nous répondons à une norme, et c’est la nôtre.”

Brock Purdy de l’Iowa State, deuxième équipe d’All-Big 12 la saison dernière derrière Rattler, a déjà deux défaites et a une fiche de 0-1 en championnat dans une équipe si remplie de talents de retour que certains ont retenu les Cyclones comme une équipe éliminatoire possible.

Et puis il y a Casey Thompson au Texas, qui était sur le banc au début de la saison et qui semble maintenant imparable en tant que machine à touché au cours des deux derniers matchs.

Rattler et Purdy sont entrés en 2021 comme les meilleurs du Big 12. Ils se sont rencontrés lors du match pour le titre de la conférence la saison dernière et devaient le faire à nouveau. Les deux ont une mentalité de flingueur : Rattler est le dernier quart-arrière des Sooners en lice pour le trophée Heisman, tandis que Purdy a porté le programme Cyclones à des sommets sans précédent.

Les chiffres de passage de Rattler ne sont pas mauvais. Il mène la ligue avec 1 017 verges sur un taux d’achèvement de 75 %. Les Sooners n’arrivent tout simplement pas à trouver la zone des buts ces derniers temps et il est davantage mesuré par le manque d’éruptions que par une fiche de 4-0 renforcée par la solide défense de l’Oklahoma au cours des deux dernières semaines.

Et ces huées de la foule à domicile ont dû piquer un peu, même si Rattler a fait de son mieux pour les ignorer.

“Cela n’a pas d’importance. Nous sommes ici pour gagner un match et ils sont dans les gradins”, a déclaré Rattler après le match. “Tu dois juste y faire face. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils le faisaient mais je veux dire… .”

Purdy a été retiré tard dans la défaite de l’Iowa State contre l’Iowa. Sa passe de touché dans la dernière minute a rallié les Cyclones à Baylor, mais il a ensuite raté le snap sur un essai de conversion de 2 points qui a échoué dans une défaite 31-29. Les Cyclones ont commencé la saison au 7e rang, mais ne sont plus classés.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

TOUCHDOWN THOMPSON

Le Texas aime certainement ce qu’il a trouvé à Thompson, même si plus il a de succès, plus l’entraîneur de première année Steve Sarkisian se demande pourquoi il n’a pas commencé les deux premiers matchs.

Hudson Card a remporté la bataille du camp d’entraînement pour le numéro 1, mais a été levé pour Thompson à la fin de la seconde moitié d’une défaite éclatante à Arkansas.

Thompson a saisi son moment: les Longhorns ont marqué des touchés sur 18 des 22 disques qu’il a commencé cette saison et n’ont pas botté dans des matchs consécutifs pour la première fois de l’histoire de l’école.

Thompson a réussi cinq passes de touché et a couru pour une autre lors de la victoire 70-35 de la semaine dernière contre Texas Tech.

“Les joueurs confiants sont dangereux”, a déclaré Sarkisian. “Il a goûté au succès, s’y est replongé et en a trouvé d’autres. Il a trouvé son rythme.”

BOHANON REBOND

Baylor a dû trouver un nouveau quart-arrière cette saison après le transfert de Charlie Brewer dans l’Utah après quatre saisons à Waco. Jusqu’ici, tout va bien avec Gerry Bohanon.

Bohanon a été sur le campus pendant 3 ans et demi avant de finalement décrocher le poste de départ deux semaines avant l’ouverture de la saison. Lors du départ 4-0 de Baylor, il a récolté 823 verges et sept touchés sans interception pour aider les Bears à grimper dans le classement pour la première fois cette saison au 21e rang.

PROBLÈMES DE BLESSURES

Kansas State est entré dans cette saison en étant confiant que Skylar Thompson, sénior de sixième année, mènerait les Wildcats, seulement pour le voir blessé il y a trois semaines. L’offensive des Wildcats a boité derrière Will Howard et le demi offensif Deuce Vaughn, mais Howard a été blessé lors de la défaite de la semaine dernière contre Oklahoma State.

L’entraîneur des Wildcats Chris Klieman a déclaré que Skyler Thompson “progresse” mais qu’il ne devrait pas revenir cette semaine contre l’Oklahoma. Cela signifierait que Jaren Lewis, qui a commencé la saison n ° 3 sur le tableau des profondeurs, pourrait commencer contre les Sooners.

Texas Tech avait trouvé son titulaire dans le transfert de l’Oregon Tyler Shough, qui a mené les Red Raiders à un départ 3-0. Mais il a subi une fracture de la clavicule contre le Texas et sera absent au moins jusqu’en novembre. Henry Colombi a terminé le match et a réussi 324 verges et trois touchés.