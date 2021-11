Big AFK Money et XP Glitch de Forza 5, expliqués

Image : Microsoft

Forza Horizon 5 a une tonne de voitures, et les plus impressionnantes coûtent toutes une tonne d’argent, donc les joueurs ont recherché avec impatience les moyens les plus rapides de gagner des crédits et de l’XP. La réponse? Un parcours appelé Goliath, que les joueurs peuvent terminer sans jamais toucher leur manette.

Comme indiqué pour la première fois par IGN, l’exploit tourne autour du mécanisme de direction automatique du jeu, qui peut être utilisé pour transformer efficacement votre véhicule de choix en une voiture autonome. Combinez cela avec une course extrêmement longue comme le parcours Goliath de 50 tours, et vous pouvez accumuler de l’XP, des crédits, des points de maîtrise de la voiture et des distinctions, pendant que vous êtes au travail pendant la journée ou pendant que vous dormez la nuit.

Voici les étapes précises :

Activez l’assistance à la conduite complète, y compris le freinage assisté, la direction automatique, le contrôle de traction et le contrôle de la stabilité.Choisissez une voiture avec une excellente maniabilité et un freinage trop lourd pour sortir de la piste, comme la BMW X5 FE.Sélectionnez une course Goliath dans Creative Section des tendances du hub.Choisissez-en un sans drivatars AI et jouez-le en solo.Assurez-vous d’utiliser un contrôleur Xbox One. Les contrôleurs Xbox Series X/S s’éteindront automatiquement après un court instant.Placez un élastique autour de votre contrôleur Xbox One pour appuyer sur la gâchette droite afin d’accélérer constamment.Prenez-vous un cookie pour laver la honte.

Plus la course au plan d’Eventlab est longue, plus vous gagnerez. À plus de 15 minutes par tour, le parcours Goliath convient parfaitement, c’est pourquoi les joueurs ont rempli le Creative Hub avec eux. Quelques jours d’agriculture AFK peuvent gagner plus de crédits et d’XP que la plupart des joueurs n’en obtiendraient en semaines de jeu normalement.

La partie la plus difficile de cet exploit, cependant, est de s’offrir une voiture avec des statistiques suffisamment bonnes pour terminer le parcours sans s’écraser à plusieurs reprises. La Lamborghini Sesto fait le travail, par exemple, mais coûte environ 6 millions de crédits. Certains joueurs ont également eu plus de facilité à empêcher les voitures de s’écraser en sélectionnant des cartes Goliath humides et en réglant leurs véhicules en conséquence. Pourtant, beaucoup devront économiser un nombre décent de crédits avant que Goliath AFK ne devienne même une astuce viable.

Alors que les jeux ajoutent un nombre de plus en plus impressionnant d’options d’accessibilité, il semble inévitable que les joueurs en profitent pour découvrir de nouveaux exploits. La question est de savoir si cela compte finalement dans un jeu sans économie partagée.

Tout le monde n’est pas en faveur de briser le jeu de cette façon, et l’éthique autour de l’agriculture Goliath AFK a fait l’objet de nombreux débats sur le subreddit Forza Horizon 5. C’est au moins en partie parce qu’il peut être utilisé pour acheter les voitures les plus rares plus tôt, puis les exploiter dans des courses en ligne. Jusqu’à ce que Playground Games corrige l’exploit, ce sera chaque pilote pour eux-mêmes.