Big bang à Boston : Stevens quitte le banc et remplace Ainge

Ce qui a été donné est terminé. Le projet Celtis exigeait des changements à venir, et ils sont tous arrivés soudainement, sans le temps de réfléchir et sans beaucoup de choses à dire. Danny Ainge quitte les bureaux après une gestion qui s’étend sur presque les deux dernières décennies et il est remplacé par un Brad Stevens qui, attention, quitte les bancs et n’assume que le poste de directeur général. Bombe totale et absolument inattendue en NBA, qui fait ses adieux à l’une des figures les plus marquantes des bureaux de tout le XXIe siècle, l’homme qui a remplacé la figure éternelle (et éternisée) d’un Auerbach rouge décédé en 2006, à peine trois ans après sa paroisse, un membre de ces Larry Bird Celtics qui ont conquis trois anneaux dans les années 80, rejoignez le staff de la franchise la plus victorieuse de l’histoire de la NBA ; Alors seul et aujourd’hui, bien sûr, avec les Lakers de Los Angeles, son ennemi intime.

Cela a deux conclusions (parmi beaucoup d’autres): la première, que l’une des figures les plus importantes de l’histoire des Celtics quitte, le fabricant des trois grands (Garnett, Pierce et Allen) qui a donné à la ville de Boston son seul anneau au cours des 35 dernières années, une crise gargantuesque, presque inexplicable, qui n’a été interrompue que par le bon travail d’Ainge dans les bureaux. Le second, que son conservatisme a fait des ravages sur lui et qu’il a été continuellement désigné par les fans, les journalistes et les analystes comme l’homme qui a empêché un projet prometteur, tombé à deux victoires de la finale il y a à peine huit mois, de prendre la dernière étape vers le ring. Une année horrible, mise à mal par le coronavirus et les blessures, avec play-in à travers et des doutes infinis, il a précipité le départ d’un personnage qui a profité de la cupidité d’un homme nommé Prokhorov pour faire une reconstruction digne. Et qu’aujourd’hui, près de huit ans plus tard, il a vu comment son équipe a été éliminée en playoffs précisément à cause de celui qui a hypothéqué avec ce transfert. Celui qui a amené Garnett et Pierce vieillissants à Brooklyn en échange de rounds de repêchage dont Tatum, Jaylwn Brown, Smart… et d’autres qui sont partis (Rozier et compagnie) sont sortis.