Big Ben s’attendrait à ce que ce soit sa dernière année à Pittsburgh

Sans surprise pour la plupart, nous pouvons regarder Ben Roethlisberger jouer les deux derniers mois de sa carrière avec les Steelers de Pittsburgh. Selon Adam Schefter d’ESPN, le QB à sa 18e saison dans la NFL a dit à certains au sein de l’organisation des Steelers que cela pourrait être la fin de la route.

L’écriture est au mur depuis quelques saisons maintenant. Depuis sa meilleure saison statistique en 2018, lorsqu’il a lancé pour plus de 5 000 verges et 34 touchés, Big Ben a fait face à des blessures et à un jeu incohérent, la saison en cours étant la pire de toutes. Il n’a lancé que 14 touchés en 10 matchs cette saison et la force de ses bras a considérablement diminué. Les blessures au sein du corps de réception n’ont certainement pas aidé car la cible principale JuJu Smith-Schuster est absente pour la saison avec une blessure à l’épaule.

Les Steelers n’ont plus gagné depuis le premier week-end de novembre et se retrouvent avec une fiche de 5-5-1 et en bas de l’AFC Nord. Il faudrait un miracle pour que Roethlisberger remporte son titre de neuvième division et réussisse sur les cotes Steelers +3000 chez Tipico Sportsbook pour remporter l’AFC North. Cependant, alors que ces cotes divisionnaires sont longues, Pittsburgh a +600 cotes pour se qualifier pour les séries éliminatoires, et une poussée tardive ici pourrait envoyer Big Ben avec un bang.

Si les rapports sont vrais et que Roethlisberger en a terminé avec Pittsburgh après cette saison, il quittera l’organisation avec deux victoires au Super Bowl (une troisième toujours en jeu) et en tant que leader de tous les temps des Steelers en termes de passes de passes et de passes de touché.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).