Big Ben STUCK: Farce alors que les mains sur le monument emblématique de Londres se sont coincées à 12 heures | Royaume-Uni | Des nouvelles

La tour de l’horloge emblématique a sonné pour la première fois en quatre ans le soir du Nouvel An, avec ses quatre visages nouvellement restaurés visibles. Cependant, l’un des quatre visages était bloqué, des photographies de vendredi montrant que l’horloge était bloquée.

Le cadran ouest, face à Parliament Square et St James’ Park, a ses aiguilles bloquées à 12h.

Elle a été arrêtée pour éviter tout endommagement des aiguilles et du mécanisme pendant la durée des travaux.

Le cadran nord, qui fait face à Whitehall et au centre de Londres, et le cadran sud, qui fait face à la tour Victoria et à Millbank, affichent l’heure exacte depuis des semaines.

Le cadran est a été allumé le soir du Nouvel An pour sonner en 2022.

Les restaurations de l’emblématique tour de l’horloge devraient entrer dans leur phase finale, après avoir été initialement prévues pour se terminer en 2021.

Dans un communiqué, les autorités du Parlement britannique ont déclaré : « Le projet de conservation de la tour Elizabeth doit s’achever au deuxième trimestre 2022, et le Parlement a révélé un certain nombre d’étapes importantes attendues du projet au cours des douze prochains mois.

« Ceux-ci incluent le retrait d’autres échafaudages, la réinstallation de la grande horloge et le retour des carillons de renommée mondiale de Big Ben.

« Après des années de travail de conservation minutieux, les aiguilles de l’horloge, désormais resplendissantes dans leur palette de couleurs victoriennes d’origine, seront ajoutées aux cadrans de l’horloge, le mécanisme restauré revenant à la tour plus tard dans l’année. »

Ceux qui apprécient les carillons du Nouvel An de Big Ben ont souligné que les sons étaient différents de la normale, car un mécanisme temporaire était utilisé.

Ian Westworth, l’un des membres de l’équipe de mécaniciens d’horlogerie du Parlement, a déclaré à MyLondon : « C’est emblématique – c’est probablement l’horloge la plus célèbre au monde, et avoir eu la main sur chaque écrou et boulon est un énorme privilège.

« Ce sera assez émouvant quand tout sera terminé – il y aura de la tristesse que le projet soit terminé, mais du bonheur que nous l’ayons récupéré et que tout soit à nouveau opérationnel. »

