Big Big Train annonce le nouveau single Bats In The Belfry

Big Big Train a annoncé la sortie d’un nouveau single, Bats In The Belfry. Ce sera le dernier single extrait du prochain album du groupe, Welcome To The Planet, qui sortira sur leur label English Electric Recordings le 28 janvier.

« Bats In The Belfry est le dernier single que nous mettrons à disposition avant l’album Welcome To The Planet qui sortira le 28 janvier 2022 », a déclaré le groupe. « BITB est un instrumental écrit par notre batteur Nick D’Virgilio. »

« Big Big Train a beaucoup de chansons où les parties de batterie sont difficiles et nous avons maintenant quelques instrumentaux, mais je voulais écrire quelque chose qui me donne vraiment la possibilité de m’étendre à la batterie », ajoute D’Virgilio. « Je voulais que la chanson soit rapide mais groovy. J’ai aussi aimé écrire des parties plus spécifiques pour notre ensemble de cuivres.

« La chanson a commencé avec la ligne de basse et s’est développée à partir de là. Ensuite est venue la mélodie principale dans la section d’ouverture. De là, je suis parti pour les courses. J’ai pu ajouter des solos de batterie rapides de style ‘drum-n-bass’ sur le haut de quelques belles lignes de cuivres de contrepoint, une partie médiane à bascule et une section finale où j’ai changé le rythme juste pour le plaisir.

« Une chose que je dois dire, c’est que peu importe ce que je lance à ce groupe, ils peuvent le gérer et plus encore. La première fois que j’ai entendu la guitare sonnant ‘surf’ de Rikard sur la section centrale rapide, j’ai éclaté de rire de joie musicale! »

Big Big Train a récemment annulé ses prochaines dates de tournée à la suite du décès tragique du chanteur David Longdon.

(Crédit image: English Electric Recordings)