Big Bill Broonzy : le héros méconnu du boom du blues

Big Bill Broonzy était un géant du blues urbain des années 1930, un géant d’un homme et quelqu’un que presque tous les autres musiciens qui l’ont rencontré respectaient.

Il a joué un rôle clé dans la transition entre le country blues du delta du Mississippi et le blues électrique des années 1950. Né Lee Conley Bradley le 26 juin 1903, près de Lake Dick, Arkansas, il était l’un des 17 enfants dont les parents étaient nés en esclavage. À l’âge de 19 ans, il devient prédicateur itinérant et en 1920, il déménage à Chicago où, au milieu des années 1920, il apprend à jouer de la guitare et enregistre d’abord pour le label Paramount en 1927.

Tout au long des années 1930, il a été un artiste d’enregistrement prolifique – peut-être le plus prolifique. Il a enregistré sur une variété de labels comme Big Bill Johnson, Big Bill Broomsley, Big Bill et ses Jug Busters, et tout simplement Big Bill. Une partie de l’attirance de Broonzy pour les Noirs qui avaient migré vers les villes était qu’il chantait sur des choses qui comptaient pour eux. C’est quelque chose que beaucoup d’autres chanteurs qui ont suivi ont trouvé qui fonctionnait pour eux aussi.

En 1938, il se produit au Carnegie Hall de New York dans le Spirituals to Swing Concert de John Hammond et, en plus d’être un prodigieux artiste solo, il est un accompagnateur acharné, avec entre autres Memphis Minnie, Tampa Red, John Lee (Sonny Boy ) Williamson, Lonnie Johnson et Victoria Spivey.

Avec Pete Seeger et Studs Terkel, Broonzy a joué un rôle influent dans le renouveau du folk après la Seconde Guerre mondiale. En 1943, Muddy Waters s’est rendu à Chicago dans l’espoir de percer dans le monde de la musique et de devenir musicien professionnel. Il a vécu avec un parent pendant une courte période alors qu’il conduisait un camion et travaillait dans une usine le jour et se produisait la nuit. Big Bill Broonzy a aidé Muddy en lui permettant d’ouvrir pour ses spectacles dans les clubs du sud de Chicago. En 1960, Muddy a rendu hommage en sortant l’album, Muddy Waters Sings “Big Bill”. L’album est entièrement électrique le blues de Chicago, et c’est un hommage approprié à l’homme qui a aidé tant de gens.

Après 1945, Broonzy a enregistré des chansons qui ont été le pont qui a permis à de nombreux jeunes musiciens de traverser vers le futur du blues. Son enregistrement de 1945, « Where the Blues Began » avec Big Maceo, montre clairement la voie à suivre. En 1956, on lui a diagnostiqué un cancer de la gorge, mais cela ne l’a pas arrêté et, en juillet 1957, il a enregistré un “dernier testament” unique, un coffret de cinq LP sur Verve, qui comprenait “Swing Low, Sweet Chariot”. Intitulé L’histoire de Big Bill Broonzy, il raconte les histoires derrière les chansons, en plus de les interpréter.

Il est décédé le 15 août 1958 à Chicago, Illinois, et, depuis lors, sa légende s’est quelque peu estompée. Sa popularité était sa perte; parfois l’obscurité sert mieux une réputation.

L’histoire de Big Bill Broonzy peut être achetée ici.