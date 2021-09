Big Billion Days 2021 : Plus de 5 000 magasins de marque hors ligne s’ajoutent à la base de vendeurs de Flipkart cette saison des fêtes

Cette vente festive, plus de 1 lakh kiranas et globalement plus de 375 000 vendeurs de toute l’Inde vendront des produits sur Flipkart.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Quelques jours avant sa vente Big Billion Days, Flipkart, propriété de Walmart, a déclaré jeudi qu’il connectait plus de 5 000 magasins de vente au détail hors ligne de plus de 300 villes en Inde à son marché. Les magasins opérant dans les segments de la mode, du gros électroménager, des mobiles et de l’électronique grand public tireront parti du soutien de Flipkart pour développer leur activité en cette période des fêtes. La société a déclaré que le programme, qu’elle a piloté à la fin de l’année dernière pour le secteur de la mode, a été en mesure d’ajouter trois autres catégories, à savoir les gros appareils électroménagers, les mobiles et l’électronique grand public. Flipkart a pour objectif d’intégrer 10 000 magasins de vente au détail de marque sur son marché d’ici la fin de l’année.

«Aujourd’hui, nous sommes fiers de faciliter l’accès au marché des consommateurs de PAN-Inde pour plus de 5 000 magasins de vente au détail de marque, ce qui leur permet de saisir les opportunités tirées par la meilleure technologie. Nous sommes impatients de développer ce programme au cours des prochains mois », a déclaré Rajneesh Kumar, directeur des affaires d’entreprise du groupe Flipkart dans un communiqué.

Flipkart avait annoncé les dates de sa vente festive annuelle du 7 au 12 octobre la semaine dernière, mais l’avait reportée au 3 octobre, un jour avant la date prévue de la vente du Great Indian Festival d’Amazon (4 octobre 2021). Cependant, Amazon a également révisé la date de sa vente annuelle et l’a reportée au 3 octobre pour affronter Flipkart.

Dans la perspective de l’événement, Flipkart avait récemment annoncé un modèle de marché distinct appelé Flipkart Xtra pour offrir des opportunités de revenus flexibles aux particuliers, aux agences de service et aux techniciens. L’objectif était de renforcer la chaîne d’approvisionnement de Flipkart pour livrer les commandes plus rapidement en cette période des fêtes. L’application, a déclaré Flipkart, était une extension de ses modèles de livraison alternatifs qui incluaient le programme Flipkart Kirana. Le programme avait réalisé 10 millions d’expéditions lors de la vente de l’année dernière. Cette vente festive, plus de 1 lakh kiranas et globalement plus de 3 75 000 vendeurs de toute l’Inde vendront des produits sur Flipkart. La société vise à avoir un total de 4,2 lakh vendeurs sur sa plate-forme d’ici décembre 2021.

D’autre part, les vendeurs d’Amazon à plus de 8,5 lakh, dont plus de 75 000 magasins locaux de 450 villes et d’autres vendeurs dans le cadre de divers programmes Amazon tels que Amazon Launchpad, Amazon Saheli, Amazon Karigar vendraient sur son marché cette vente festive. Selon une enquête d’Amazon menée par Nielsen entre le 30 août et le 9 septembre 2021, 78% des 1 965 vendeurs interrogés cherchent à se connecter avec de nouveaux clients tandis que 71% s’attendent à une augmentation des ventes.

