Big Bird de base ‘Sesame Street’ révèle qu’il est vacciné contre le COVID-19

Étant donné que le CDC a recommandé que les enfants âgés de 5 à 11 ans reçoivent l’un des vaccins COVID-19, l’équipe de Sesame Street a répondu en annonçant que Big Bird avait reçu son vaccin. Il n’était pas le seul résident de Sesame Street, car Rosita, 5 ans, a également reçu sa première dose du vaccin COVID-19. Mardi, le CDC a élargi ses recommandations de vaccins pour couvrir environ 28 millions d’enfants.

« J’ai reçu le vaccin COVID-19 aujourd’hui ! Mon aile me fait un peu mal, mais cela donnera à mon corps un coup de pouce protecteur supplémentaire qui me gardera et les autres en bonne santé », a tweeté Big Bird samedi. « Mme. [Erica Hill] même dit que je me fais vacciner depuis que je suis un petit oiseau. Je n’en avais aucune idée! » Big Bird a tagué la journaliste de CNN Erica Hill, qui a co-animé la mairie de The ABCs of COVID Vaccines avec le Dr Sanjay Gupta samedi matin.

Pendant l’émission, Rosita a montré le bandage coloré sur son bras qu’elle a reçu après avoir reçu sa première dose. « Ma maman et mon papi ont dit que cela m’aiderait à rester en bonne santé, mes amis, mes voisins, mes abuela », a déclaré Rosita à Gupta, qui était d’accord avec ses parents. « Les vaccins contre le Covid sont désormais disponibles pour les enfants de 5 ans et plus et plus il y aura de personnes qui les recevront, mieux nous pourrons aider à arrêter la propagation de Covid et à garder tout le monde en bonne santé », a déclaré Gupta.

Au cours du segment de Big Bird avec Gupta, Granny Bird a déclaré au public à la maison qu’elle prévoyait de faire vacciner Big Bird. « J’ai posé mes questions et j’ai obtenu mes réponses et j’ai pris rendez-vous », a déclaré Granny Bird. Lorsque Mamie a quitté l’interview, Big Bird avait sa propre question. Il a admis avoir un peu peur parce qu’il n’aime pas les aiguilles. Hill et Gupta ont déclaré qu’ils avaient également peur des aiguilles, même à l’âge adulte. Hill a suggéré que Big Bird chante une chanson tout en se faisant vacciner pour se distraire de la douleur. Il est également vrai que Big Bird s’est déjà fait vacciner. Le Muppet Wiki a tweeté une vidéo de 1972, montrant Big Bird faisant la queue pour se faire vacciner avec d’autres enfants.

Mardi, la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a approuvé la recommandation d’un comité consultatif du CDC selon laquelle les enfants de 5 à 11 ans reçoivent le vaccin pédiatrique Pfizer-BioNTech dès que possible. « Semblable à ce qui a été observé dans les essais de vaccins pour adultes, la vaccination était efficace à près de 91 % pour prévenir le COVID-19 chez les enfants âgés de 5 à 11 ans. Dans les essais cliniques, les effets secondaires du vaccin étaient légers, spontanément résolutifs et similaires à ceux observés dans adultes et avec d’autres vaccins recommandés pour les enfants. L’effet secondaire le plus courant était une douleur au bras », indique l’annonce du CDC.