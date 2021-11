Big Bird devrait retourner au gymnase avant de faire la leçon à vos enfants sur COVID

La campagne de vaccination agressive du gouvernement contre les coronavirus a attiré une nouvelle recrue cette semaine : un oiseau jaune de 8 pieds et 2 pouces de haut qui a déjà ressenti la colère milquetoast de Mitt Romney.

Big Bird vient vacciner vos enfants. pic.twitter.com/LQODCO3GKg – Ted Cruz (@tedcruz) 7 novembre 2021

Dimanche, le Big Bird, financé par le gouvernement fédéral, a célébré la décision des Centers for Disease Control (CDC) d’exiger des vaccins contre le COVID-19 pour les enfants âgés de cinq ans à peine.

« J’ai reçu le vaccin COVID-19 aujourd’hui ! Mon aile me fait un peu mal, mais cela donnera à mon corps un coup de pouce protecteur supplémentaire qui me gardera, ainsi que les autres, en bonne santé », a tweeté Big Bird, marquant un journaliste de CNN dans le post. « Mme. [Erica Hill] J’ai même dit que je me fais vacciner depuis que je suis un petit oiseau.

J’ai reçu le vaccin COVID-19 aujourd’hui! Mon aile me fait un peu mal, mais cela donnera à mon corps un coup de pouce protecteur supplémentaire qui me gardera, ainsi que les autres, en bonne santé. Mme @EricaRHill a même dit que je reçois des vaccins depuis que je suis un petit oiseau. Je n’en avais aucune idée! – Big Bird (@BigBird) 6 novembre 2021

Jusqu’à ce que Big Bird reprenne sa routine de remise en forme 2013 dans la lutte contre l’obésité infantile, cependant, il n’est pas un modèle pour la santé de vos enfants. L’obésité présente beaucoup plus de risques pour les enfants que COVID-19, en fait souvent le coupable sous-jacent des conséquences graves occasionnelles.

Près de la moitié des enfants du pays âgés de 5 à 11 ans sont désormais catégoriquement obèses ou en surpoids, selon une nouvelle étude publiée en août, alors que la crise de l’obésité américaine atteint de nouveaux sommets à la suite d’une maladie qui aurait dû être un signal d’alarme pour la vraie épidémie. En analysant l’indice de masse corporelle (IMC) avant et après la pandémie, des chercheurs de l’Université de Californie et de l’Université du Michigan ont découvert que le nombre d’enfants aux prises avec un poids médicalement excessif avait grimpé à 46% par rapport à une ligne de base déjà élevée de 36 avant COVID.

En d’autres termes, un enfant sur trois était déjà obèse ou en surpoids au départ. L’obésité est un aggravant connu de la gravité du COVID.

Les taux d’obésité chez les enfants ne sont que sur le point de continuer à augmenter pour atteindre des niveaux records après que les fermetures de salles de classe et les blocages sédentaires ont entraîné la hausse de la prise de poids chez les enfants. Quatre mois avant le début des blocages, un article du New England Journal of Medicine prévoyait que près de 60% des personnes âgées de 2 à 19 ans en 2016 seraient obèses à l’âge de 35 ans. Quarante-deux pour cent des Américains de 20 ans – vieux et plus âgés sont déjà médicalement obèses, selon le CDC. Les restrictions gouvernementales renvoyant les enfants à la maison pendant 18 mois ont presque certainement accéléré la prophétie des auteurs.

Ce n’est pas seulement le coronavirus pour lequel l’obésité infantile augmente le risque d’effets indésirables, et ce n’est pas non plus le plus mortel. Le graphique ci-dessous du CDC décrit les 10 principales causes de décès chez les 5 à 11 ans en 2019. Alors que les décès dus aux coronavirus sont à égalité au huitième rang, la grippe, les maladies cardiaques et les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures se classent chacune beaucoup plus mortelle. Semblable au coronavirus, l’obésité est une comorbidité sous-jacente de chacun.

Selon les dernières données du CDC, 190 enfants âgés de 5 à 11 ans sont décédés du COVID-19 depuis son apparition. Alors que la saison de la grippe a été enregistrée comme pratiquement inexistante l’année dernière, le CDC rapporte que des millions de personnes sont infectées chaque année par la maladie avec laquelle les Américains ont appris à vivre depuis des décennies, responsable de près de 200 décès pédiatriques au cours de la saison 2019.

Jusqu’à ce que Big Bird (et vraiment le reste du pays) s’engage à lutter contre les conditions sous-jacentes qui exacerbent les maladies graves, la campagne de vaccination n’est guère plus qu’une autre campagne de signalisation de la vertu des créateurs de la « rue Sésame » financée par les contribuables qui, en mars a ajouté deux nouveaux personnages pour effacer le daltonisme racial.

Au-delà du fait que les enfants courent un risque plus élevé de décès prématuré, qu’il s’agisse de COVID ou de grippe, aussi rare soit-il, le poids excessif à l’adolescence a été lié à des taux plus élevés d’anxiété et de dépression, aggravant les risques déjà graves de développer des complications cardiaques à long terme. maladie, accident vasculaire cérébral, diabète de type 2 et certains types de cancer.

En 2013, Big Bird s’est associé à la première dame de l’époque, Michelle Obama, dans sa croisade pour s’attaquer à ce problème plus important. L’imposante mascotte à plumes jaunes a rejoint Obama dans des vidéos promotionnelles pour sa campagne signature « Let’s Move » à la Maison Blanche, encourageant les enfants à faire de l’exercice et à faire les bons choix dans la cuisine.

Les avantages d’apprendre aux enfants à adopter un mode de vie sain sont exponentiels et indéniables. Les avantages de la vaccination pour les enfants sont beaucoup moins clairs et les risques peuvent même les dépasser.

Lundi, les Drs. Nicole Saphier et Marty Makary du Weill Cornell Medical College et de la Johns Hopkins School of Medicine, respectivement, ont rapporté dans le Wall Street Journal que 42% des enfants américains avaient déjà contracté COVID-19, une prévalence maintenant probablement supérieure à 50% après l’arrivée généralisée du Variante Delta de l’Inde.

« Si un enfant avait déjà le COVID », ont-ils expliqué, « il n’y a aucune base scientifique pour la vaccination. »

Les auteurs citent un rapport de Pfizer sur la vaccination des enfants qui a révélé qu’«aucun cas de COVID-19 n’a été observé dans le groupe vacciné ou le groupe placebo chez les participants présentant des preuves d’une infection antérieure par le SRAS-CoV-2».

« Cela est cohérent avec la plus grande étude basée sur la population sur le sujet, qui a révélé que l’immunité naturelle était 27 fois plus efficace que l’immunité vaccinée pour prévenir le COVID symptomatique », ont expliqué Saphier et Makary. « L’immunité naturelle est probablement encore plus robuste chez les enfants, compte tenu de leur système immunitaire plus fort. Un mandat de vaccin COVID sans discernement peut entraîner des dommages involontaires chez les enfants dotés d’une immunité naturelle. »

Surtout, ont ajouté les auteurs, « comme pour les adultes, les décès et les hospitalisations liés au COVID pédiatrique ont tendance à se produire parmi les personnes présentant des comorbidités. Si votre enfant présente un facteur de risque médical pour la maladie COVID (y compris l’obésité) ou vit avec quelqu’un qui en a, le bénéfice du vaccin l’emporte sur le risque. »

Même dans ce cas, les vaccins contre les coronavirus n’agissent que comme un simple pansement au problème sous-jacent, un Big Bird pourrait être beaucoup plus proactif dans sa résolution.