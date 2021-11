Big Bird obtient le vaccin COVID-19, juste à temps pour l’approbation des enfants

Gros oiseau est l’un des premiers sur Sesame Street à obtenir une protection contre COVID-19 – et bien que certains puissent se demander pourquoi il est en retard à la fête … le moment est logique pour son public.

Le personnage costumé de 8 pieds a fait la grande annonce sur Twitter samedi – la première fois qu’il tweete depuis son compte depuis mars. Alors, ouais… développement majeur pour le BB reclus.

J’ai reçu le vaccin COVID-19 aujourd’hui! Mon aile me fait un peu mal, mais cela donnera à mon corps un coup de pouce protecteur supplémentaire qui me gardera, ainsi que les autres, en bonne santé. Mme @EricaRHill a même dit que je reçois des vaccins depuis que je suis un petit oiseau. Je n’en avais aucune idée! – Big Bird (@BigBird) 6 novembre 2021 @BigBird

Big écrit : « J’ai reçu le vaccin COVID-19 aujourd’hui ! Mon aile me fait un peu mal, mais cela donnera à mon corps un coup de pouce protecteur supplémentaire qui me gardera, ainsi que les autres, en bonne santé. Il ajoute : « Mme @EricaRHill a même dit que je reçois des vaccins depuis que je suis un petit oiseau. Je n’en avais aucune idée ! »

Aucune preuve de photo ou quoi que ce soit montrant M. Bird en train de recevoir son jab, mais nous le prendrons au mot ici … et nous lui donnerons même des accessoires pour faire passer le mot sur la sensibilisation aux vaccins.

C’est en train d’arriver ! @drsanjaygupta et moi sommes de retour avec nos amis de @sesamestreet pour une nouvelle mairie répondant à vos questions. Rejoignez @elmo @BigBird Rosita et quelques invités spéciaux AUJOURD’HUI à 8h30 ET @cnn. Tellement hâte de rencontrer @KizzyPhD ! pic.twitter.com/s1Tf1NRGbY – Erica Hill (@EricaRHill) 6 novembre 2021 @EricaRHill

Maintenant, si vous vous demandez pourquoi il a spécifiquement mentionné Erica Hill de CNN – c’est parce qu’elle et d’autres personnalités de CNN ont organisé une « mairie » samedi matin appelée « L’ABC des vaccins », qui présentait un certain nombre de marionnettes de « Sesame Street » parlant ‘rona et le coup.

Bien sûr, cela inclut aussi Big Bird – et la raison pour laquelle ils sont tous recrutés pour même parler de vaccins est que le jab Pfizer vient d’être approuvé pour les enfants entre 5 et 11 ans l’autre jour … et le gouvernement est encourager les parents à vacciner leurs enfants.

Les vaccins Covid pour les enfants sont là. Rejoignez @DrSanjayGupta, @EricaRHill, @BigBird et des amis pour The ABCs of Covid Vaccines – A CNN/Sesame Street Town Hall for Families – ce matin à 8h30 EThttps://t.co/Kcjua8x3FE pic.twitter.com/ bOgnUEp1z1 – CNN (@CNN) 6 novembre 2021 @CNN

Donc, aucun Big Bird n’a pas résisté ou « fait ses propres recherches » avec une hésitation vaccinale – c’est juste que son noyau démographique est maintenant éligible, et il veut les encourager (et leurs parents) à le faire. De plus, il n’a apparemment que 6 ans ou quelque chose comme ça ? 🤷🏽‍♂️

Nous verrons si les parents peuvent être influencés ou non… comme nous le voyons de plus en plus, beaucoup sont fermement contre la vaccination de leurs enfants contre le COVID, malgré les meilleurs efforts de Big and co.