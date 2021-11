Big Brain Academy : Brain vs. Brain obtient une bande-annonce détaillée

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Big Brain Academy : Cerveau contre cerveau est sorti plus tard cette semaine le 3 décembre, et est le dernier spectacle en ville pour les principales arrivées Switch de première partie avant les vacances, bien qu’octobre et novembre apportent des succès commerciaux avec Terreur Metroid et Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante il est normal que le dernier mois de l’année soit davantage axé sur les débats GOTY et les petites versions.

Avec Entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch Jamais sorti en Amérique du Nord, Big Brain Academy aidera Nintendo à combler une lacune sur ce marché, tandis que son style multijoueur et mignon offre également quelque chose d’un peu différent sur les marchés mondiaux. Nous avons maintenant une version localisée et modifiée d’une bande-annonce de présentation récemment arrivée au Japon, présentant ses modes et ses options de jeu.

Comparé à Brain Training, ce titre se concentre bien sûr sur le multijoueur, tandis que les confrontations à la demande avec des fantômes en ligne sont un ajout intelligent. En plus de cela, l’accent est beaucoup plus mis sur les boucles de récompenses, le jeu proposant des devises et des étoiles à échanger contre des tenues, etc.

Il a l’air charmant et coûtera la moitié du prix de détail typique de Nintendo. Êtes-vous tenté de le ramasser?