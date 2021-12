Big Brain Academy : Brain Vs Brain résout le vieux dilemme « Dois-je laisser mes enfants gagner ? »

Big Brain Academy: Brain Vs Brain est sorti aujourd’hui, apportant des tests cérébraux multijoueurs à la Nintendo Switch juuuuust à temps pour Noël.

Mais si vous imaginez une situation tendue et combative dans laquelle soit vos enfants pleurent parce que vous êtes (évidemment) plus intelligent qu’eux, soit vos enfants vous dominent avec suffisance parce que vous les laissez gagner et ils supposent simplement qu’ils ont gagné au mérite , alors n’ayez crainte : Big Brain Academy a résolu ce dilemme.

Dans une interview en trois parties avec trois des développeurs, Kenta Kubo, Tomoaki Yoshinobu et Hideki Fuji, ils ont discuté de la création du jeu et des décisions qu’ils ont prises pour

Le jeu utilise un système pour déterminer laquelle des six difficultés chaque joueur trouvera difficile, en fonction de sa vitesse lorsqu’il répond correctement aux questions. Ces difficultés sont conçues pour tout le monde, de la classe Sprout, destinée aux enfants d’environ cinq ans, jusqu’à la classe Super Elite, pour les adultes méga-intelligents qui doivent prouver leurs prouesses en jouant à des jeux-questionnaires avec cinq ans. vieux.

« Bien que cela semble simple à première vue, il existe un programme compliqué en cours d’exécution dans le back-end qui augmente ou diminue la classe et le score en fonction des réponses du joueur. J’ai trouvé un moyen pour que cela ne soit pas perçu par les joueurs. »

– Kenta Kubo, Département de la planification et du développement du divertissement

Kenta Kubo lors de l’interview (Image : Nintendo)

Mais ce n’est pas tout. Les développeurs ont également cherché à rendre le jeu aussi convivial que possible pour les jeunes joueurs, en rendant les bruits de mauvaise réponse moins « négatifs » et en offrant une option « Sprout Support » pour les très jeunes enfants qui pourraient être contrariés par la difficulté de leurs questions, ce qui fait en sorte qu’ils n’obtiennent que des questions « Sprout Class ». Et ils ont testé tout cela sur de vrais enfants, qui se sont rendus au bureau pour tester les jeux !

Notre partie préférée, cependant, est le fait que les joueurs peuvent choisir différents niveaux lorsqu’ils jouent les uns contre les autres. Cela pourrait signifier qu’un joueur est la classe Sprout et un autre est la classe Super Elite, qui vous permet de jouer « à armes égales ». Après tout, il s’agit de répondre à des questions à votre propre niveau.

« C’est souvent le cas que lorsque les enfants et les parents jouent les uns contre les autres, les parents se retiennent pour qu’ils soient au même niveau, mais les enfants sont en fait étonnamment bons pour voir à travers cela. Donc, en ayant des niveaux de difficulté différents pour les enfants et les parents , cela leur permet à tous les deux de faire de leur mieux. Si ce n’est pas équilibré, alors la personne qui gagne augmente sa classe d’un. Et puis les deux joueurs peuvent jouer sérieusement l’un contre l’autre. »

– Kenta Kubo, Département de la planification et du développement du divertissement

Big Brain Academy : diplôme Wii (Image : Nintendo)

Si vous voulez savoir ce que nous avons pensé de Big Brain Academy : Brain Vs Brain, consultez notre critique écrite et notre critique YouTube (elles sont toutes deux d’Alex !).

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Big Brain Academy : Brain Vs Brain est maintenant disponible sur le Nintendo eShop pour 29,99 $ / 24,99 £ / 29,99 €.

Cela vous a-t-il vendu sur le jeu ? Ou aimez-vous battre vos enfants à des jeux-questionnaires parce qu’ils ne connaissent pas l’alphabet, et encore moins la capitale de la Bolivie ? Faites le nous savoir dans les commentaires!