Big Brain Academy : Cerveau contre. Le cerveau arrive à temps pour les vacances

Nintendo aime réserver des surprises, et aujourd’hui, il a révélé une sortie pour la saison des fêtes qui a beaucoup de sens tout en sortant de nulle part. Big Brain Academy : Cerveau contre cerveau ramènera une série qui a connu plusieurs entrées et un succès à l’ère DS – elle arrive le 3 décembre sur l’eShop et au détail, et a un prix de 29,99 USD.

La bande-annonce ci-dessus fait un travail décent pour mettre en valeur l’objectif de celui-ci. Il est toujours conçu pour s’adapter au jeu en solo et au quotidien, afin que vous puissiez faire de bons exercices cérébraux lors de vos déplacements, mais prend également en charge une variété d’options multijoueurs locales et en ligne. Il y a une utilisation amusante de l’écran tactile pour le multijoueur, ou bien sûr, vous pouvez toujours vous asseoir sur le canapé avec trois autres.

Une touche particulièrement soignée est l’ajout d’un mode en ligne dans lequel vous pouvez récupérer les données fantômes d’autres joueurs du monde entier. Une grande partie de ce que vous faites dans le jeu vous rapportera des pièces qui seront dépensées en costumes, donc si vous voulez vraiment vous déguiser en chaton, vous devrez faire travailler un peu votre cerveau.

Dites-nous ce que vous en pensez – comptez-vous vous en procurer ?