Big Brain Academy : Les précommandes Brain vs. Brain sur My Nintendo Store UK sont livrées avec un cadeau gratuit

Image : Nintendo

Big Brain Academy : Brain vs. Brain est le dernier de la série de jeux de réflexion sur le cerveau, qui vous oppose à d’autres membres de votre famille/groupe d’amis/équipe de quiz de pub adorablement dorky pour déterminer une fois pour toutes qui a le La plupart des cerveaux. Il doit sortir début décembre, juste à temps pour des moments multijoueurs amusants et festifs avec ceux avec qui vous passez Noël.

Et, en prime, toutes les précommandes sur My Nintendo Store UK – y compris celles déjà effectuées – recevront un cadeau gratuit à l’achat. Ce cadeau gratuit est ces adorables notes autocollantes, pour écrire toutes vos meilleures pensées cérébrales :

Image : Nintendo

Les notes autocollantes sont « limitées » et « sous réserve de disponibilité », donc si vous voulez vous procurer de la papeterie, pré-commandez le jeu via le My Nintendo Store UK et elles seront automatiquement ajoutées à votre panier. Encore une fois, si vous avez déjà pré-commandé l’édition physique ou numérique, votre commande sera automatiquement mise à jour pour inclure les notes autocollantes.

Big Brain Academy: Brain vs. Brain sortira le 3 décembre, disponible en format physique et numérique, et coûte 29,99 $ / 24,99 £.

