Big Brother 23: Pourquoi Tiffany Mitchell de The Cookout est mon favori pour tout gagner

Mais il y a une méthode à la folie de Tiffany Mitchell. Le favori de Big Brother 23 donne seulement l’impression qu’elle essaie vraiment d’aider ces gros joueurs – avant de les envoyer ensuite dehors. Christian Birkenberger ne s’est pas rendu au jury lorsqu’il a été rejeté, mais sa mise en scène Alyssa Lopez le fera (si elle n’atteint pas la fin). Hier soir, Derek Xiao a finalement été rejeté lui aussi, laissant Hannah Chaddha sans sa (semi) showmance. En théorie, Mitchell pourrait désormais attirer Lopez et Chaddha pour des votes faciles dans l’intervalle. De plus, si Lopez et Chaddha sont finalement éliminés et que Mitchell parvient aux deux derniers indemnes, alors elle a probablement déjà quatre voix bloquées en sa faveur pour gagner.