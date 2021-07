Big Brother 23 : qui a gagné le HOH en semaine 1 et le twist sans précédent qui va bouleverser le jeu

Avec ces joueurs hors de la table, Brandon “Frenchie” French devra nommer un membre des As (capitaine de l’équipe Whitney Williams, Champagne Brent, Derek Xiao, et Hannah Chaddha), les Kings (capitaine de l’équipe Christian Birkenberger, Xavier Prather, Sarah Steagall, et Alyssa Lopez) et les Queens (capitaine de l’équipe Claire Rehfuss, Kyland Jeune, Tiffany Mitchell, et Travis Long). Bien sûr, l’une de ces équipes pourra concourir pour la sécurité lors de la prochaine compétition Wildcard, ce qui pourrait accorder une sécurité supplémentaire à l’équipe au prix d’une certaine punition.