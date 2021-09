Big Brother 23 Spoilers: Comment Azah Awasum a secoué la maison avant la finale

in

Azah expulsera-t-elle Big D si elle est dans cette situation ? Leur conversation d’aujourd’hui semblait bien se passer, et je pense qu’Azah était sincère lorsqu’elle a dit à Derek qu’elle réfléchirait à reconsidérer sa décision. Honnêtement, je ne peux pas imaginer comment elle ne le ferait pas, car Azah expulsant Xavier signifierait effectivement qu’elle est la gagnante de la saison 23 de Big Brother, la première invitée noire à remporter la version américaine principale du jeu, et 750 000 $ de plus. Allait-elle vraiment jeter tout ça juste pour contrarier Derek ? Je suppose que nous verrons si cela arrive.