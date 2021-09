Big Brother 23 Spoilers: Des signes indiquent qui sera probablement expulsé au cours de la semaine 11

in

Si tous ceux qui jouaient à Big Brother prenaient les meilleures décisions, je ne serais pas en mesure d’écrire des articles comme celui-ci. Jusqu’à présent, il ne semble pas que Derek Frazier ou Azah Awasum aient l’intention de garder Kyland Young, bien qu’il soit également intéressant de noter qu’ils ne le diraient à personne d’autre qu’aux caméras en direct, de toute façon. Jusqu’à ce que la cérémonie de veto se produise, je ne peux bien sûr pas vraiment dire avec certitude ce que le vote unique fera, mais personnellement, je soutiens l’option de sauver Kyland, ne serait-ce que parce qu’un Final Three de Xavier, Azah et Derek F serait probablement une confrontation anti-climatique. Qui sait pourtant ? On pourrait être surpris la semaine prochaine !