Big Brother 23 Spoilers: où se trouve chaque invité après le grand déménagement de Derek X

Derek Frazier

Derek Frazier ne se soucie pas de savoir qui va entre Christian et Sarah Beth Steagall, mais il aimerait qu’ils partent tous les deux. Derek pense que Sarah Beth est sournoise, mais finalement, la faire sortir peut attendre. Il a déclaré que les anciens joueurs de Big Brother ont fait l’erreur de ne pas voter pour les “bêtes de compétition” lorsqu’ils en ont l’occasion, et il n’est pas sur le point de laisser cela se produire. De plus, voter contre Christian mettrait Alyssa Lopez en colère, et Derek ne serait pas trop blessé que cela se produise non plus étant donné qu’elle a lancé son nom pour l’expulsion. Il vote chrétien à moins que la majorité ne change soudainement et lui dise le contraire.