Big Brother 23 Spoilers: Pourquoi Tiffany Mitchell pourrait bientôt avoir des problèmes

in

Cet échange, ainsi que quelques autres impliquant Tiffany Mitchell, m’ont fait craindre pour son avenir Big Brother. Tiffany est à peu près au meilleur endroit de la maison, mais est absolument intransigeante lorsqu’il s’agit de suivre des plans qui ne profitent pas directement à son jeu, même si sa situation n’est pas la plus importante pour le moment. Il y a de fortes chances que Sarah Beth Steagall n’obtienne pas le chef de famille par rapport aux autres joueurs dans les semaines à venir, alors pourquoi est-il si important de se débarrasser d’elle maintenant ? Ne vaudrait-il pas mieux garder une relation solide avec Kyland, qui est avec elle dans les alliances The Cookout, Queens et Royal Flush ?