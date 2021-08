Big Brother 23 Spoilers : qui a gagné le veto, et sera-t-il utilisé au cours de la semaine 7 ?

Xavier Prather a obtenu un veto … mais avec une torsion

Xavier Prather n’a pas demandé à être sur le bloc, et Sarah Beth ne l’a pas non plus mis là-bas, mais maintenant il contrôle son propre destin avec le pouvoir de veto. Les téléspectateurs de Big Brother en direct ont appris qu’il y avait un petit accroc dans la victoire du veto de Xavier, et cela pourrait avoir un impact majeur. La punition de Xavier à la suite de la cérémonie de veto a déclaré que s’il ne gagne pas le chef de famille la semaine suivante, il deviendra le troisième candidat de la semaine sur le bloc.