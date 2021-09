Big Brother 23 Spoilers : qui a gagné le veto, et sera-t-il utilisé au cours de la semaine 9 ?

Tiffany trahira-t-elle le barbecue pour protéger Claire ?

La victoire du veto d’Alyssa Lopez était la raison exacte pour laquelle de nombreux membres de The Cookout ont averti Tiffany Mitchell de ne pas remporter le titre de chef de famille. Maintenant, elle est dans une position où elle devra soit nommer sa fausse partenaire de Final 2, Claire Rehfuss, soit trahir The Cookout afin de protéger Claire. En fin de compte, l’accord The Cookout ne tiendra que pour une élimination supplémentaire, donc certains au sein de The Cookout craignaient que Tiffany ne renonce à l’accord pour protéger Claire et son propre jeu.