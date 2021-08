Big Brother 23 Spoilers: qui a remporté le HOH et ce que cela signifie pour la semaine 6

Bien sûr, le déroulement de cette semaine dépendra en grande partie de la façon dont la salle des grands joueurs pourrait être utilisée. Un invité pourrait obtenir un grand coup de pouce dans son jeu avec un pouvoir qu’il peut gagner en jouant à un jeu de casino. Bien sûr, le public peut influencer cela avec America’s Choice et attribuer à ses 3 meilleurs joueurs 100 BB dollars, les 3 prochains 75 BB dollars et le reste 50 BB dollars. Les pouvoirs évoqués comprenaient la possibilité d’être retiré du bloc, le pouvoir d’obtenir un deuxième veto et la possibilité de retourner le pouvoir ultime en votre faveur. Qui obtiendra ces pouvoirs ? Nous ne pouvons qu’attendre et voir.