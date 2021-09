Big Brother 23 Spoilers: qui a remporté le HOH et comment la double expulsion va changer la donne

Bien sûr, c’est une situation délicate. Si Alyssa Lopez remportait le veto ou se faisait retirer le bloc avec le veto d’un autre Houseguest, Tiffany devrait finalement trahir Claire Rehfuss et renvoyer chez elle son faux partenaire de Final 2. Il existe également un scénario de cauchemar dans lequel Claire pourrait obtenir le veto et sauver Alyssa, ce qui obligerait Tiffany à nommer un membre de The Cookout. Il y a peu de raisons de croire que Claire utiliserait le veto compte tenu de son alliance avec Tiffany, moins la découverte de The Cookout. Cela gâcherait les choses pour Tiffany et ferait peut-être d’elle un canard assis, compte tenu de la grande tournure qui commence jeudi prochain.