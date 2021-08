Big Brother 23 Spoilers: qui a remporté le veto au cours de la semaine 5 et comment cela peut radicalement bouleverser la saison

Au-delà de cela, cependant, le fait est qu’il serait relativement facile de renverser le vote et de sauver Christian Birkenberger sur Sarah Beth Steagall cette semaine. Alyssa Lopez et Xavier Prather sont 2 des 5 voix dont il aurait besoin pour rester. Les fans de Big Brother savent sans aucun doute que Britini D’Angelo voterait pour soutenir Christian, et Derek Frazier a également discuté de son élimination. Si Alyssa et Xavier parviennent à avoir ces deux-là dans leurs rangs, ils n’en auront besoin que d’un seul dans le groupe de Claire Rehfuss, Tiffany Mitchell ou Hannah Chaddha pour sauver Christian.