Big Brother 23 Spoilers: Qui chaque invité pourrait nommer dans la semaine 6 HOH

Claire Rehfuss

Claire Rehfuss a bénéficié de l’immunité au cours des deux dernières semaines sur Big Brother, et avec le jury commençant vraisemblablement après la semaine 5, elle est maintenant officiellement à nouveau éliminée. Elle n’est pas dans une situation où je pense qu’elle a besoin de gagner, et honnêtement, gagner peut peindre une cible sur son dos. Si Claire gagne, cependant, je pense que son jeu évident serait de nommer deux de l’ancienne équipe des Jokers, ce qui signifie Britini D’Angelo, Azah Awasum ou Derek Frazier. Il y a deux semaines, Tiffany Mitchell a peut-être essayé de la diriger d’un côté à l’autre pour protéger The Cookout, mais cela pourrait présenter une opportunité sournoise de se débarrasser d’Azah ou de Derek F. tout en gardant le sang hors de ses mains. Claire serait l’une des gagnantes qui m’intéresserait le plus, alors je manifeste cette victoire de Big Brother.