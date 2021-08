Big Brother ‘Celebrity Net Fights’: Comment regarder la confrontation de boxe de télé-réalité en direct de n’importe où

Après plus de 20 saisons à l’antenne, la populaire série de télé-réalité à succès de CBS Big Brother a vu sa juste part de combats et de drames. Des matchs hurlants à même des altercations physiques, ce ne serait pas une saison de Big Brother sans une bagarre majeure entre deux (ou plus) des invités. Ce week-end, pour la toute première fois, les anciens invités de Big Brother auront la chance de vraiment imposer la main alors qu’ils s’affronteront sur le ring pour un événement de boxe de célébrités unique en son genre.

Alors que la vitrine “Celebrity Net Fights” de ce week-end se déroule à Arlington, au Texas, les fans du monde entier pourront également regarder les combats de Big Brother en direct de n’importe où en commandant un billet PPV avant le début de l’événement. Ci-dessous, nous discuterons de l’endroit où vous pouvez regarder le combat et même de la façon de débloquer l’événement si vous rencontrez des difficultés à regarder en raison d’une restriction de localisation.

Animée par Peter Brown, l’édition Big Brother de “Celebrity Net Fights” verra les invités de Big Brother américains en compétition contre les invités de Big Brother Canada. Parmi les affrontements, citons Adam Pike contre Josh Martinez, Jon Pardy contre Fessy Shafaat et un événement principal mettant en vedette Veronica Doherty contre Kaycee Clark.

Big Brother « Celebrity Net Fights » : quand et où ?

L’édition Big Brother de ce week-end de “Celebrity Net Fights” est diffusée en direct sur Fite.TV ce vendredi 6 août à 20 h HE. Assurez-vous d’acheter un billet à l’avance sur le site Web ou l’application mobile de Fite afin d’être prêt à regarder une fois le spectacle en direct. Fite.TV permet des rediffusions illimitées de l’événement après votre achat au cas où vous manqueriez l’émission en direct ou voudriez la revoir.

Là encore, même si vous n’êtes pas situé dans l’un des pays où Fite.tv est facilement accessible, vous pouvez toujours regarder l’événement en utilisant un VPN.

Fite.TV diffusera les BB Celebrity Net Fights aux États-Unis. Achetez un billet PPV aujourd’hui pour 19,99 $ pour regarder l’événement en direct vendredi soir et débloquez l’accès à des rediffusions illimitées.

Comment regarder Big Brother ‘Celebrity Net Fights’ de n’importe où

Si vous n’êtes pas actuellement situé dans un pays qui a déjà Fite.TV, il peut être un peu difficile de trouver un moyen de diffuser BB Celebrity Net Fights en direct. Heureusement, avec un VPN, vous pouvez changer votre emplacement virtuellement et accéder à des services et à du contenu qui seraient autrement restreints en raison de votre emplacement. Les VPN sont également plutôt abordables et il existe de nombreuses offres VPN intéressantes à considérer si vous ne voulez pas manquer l’événement.

Il existe une tonne de fournisseurs de VPN, mais aucun ne correspond tout à fait à ExpressVPN. Ce service est notre préféré pour plusieurs raisons, mais principalement en raison de sa vitesse, de sa facilité d’utilisation et de son excellent support client. Bien que ce ne soit pas l’option la plus abordable, c’est certainement la plus fiable et vous pouvez même utiliser ExpressVPN sur des appareils comme votre téléphone ou votre tablette. Inscrivez-vous à ExpressVPN aujourd’hui et vous économiserez 49% sur son coût total et bénéficierez de 3 mois supplémentaires GRATUITS lorsque vous choisissez un abonnement annuel.

