Big Cash présente une fonctionnalité de vidéo en direct pour les joueurs indiens

La plate-forme multi-jeux en argent réel Big Cash a déployé une fonction de chat vidéo pour les joueurs indiens en direct. La fonctionnalité permettra aux joueurs indiens d’interagir et de participer à des jeux via la vidéo en direct. Selon la société, l’introduction est largement admise pour ouvrir la création de cercles privés et de communautés de jeux virtuels.

C’est la première fois que l’industrie indienne des jeux d’argent réel utilise le chat vidéo dans les jeux en direct. Selon Ankur Singh, fondateur et PDG de Witzeal Technologies, la fonctionnalité vidéo offre d’immenses possibilités et ouvrira l’avenir du jeu virtuel. « Les fonctionnalités vidéo dans les jeux sont l’avenir. C’est la prochaine étape pour rendre l’expérience de jeu plus immersive et réaliste. Aidée par plusieurs autres avancées technologiques, la fonctionnalité vidéo intègre des traits de personnalité individuels dans le jeu, notamment le langage corporel et des conversations fluides », a ajouté Singh.

La fonction de vidéo en direct permet aux joueurs de créer leurs propres communautés de jeu via des cercles et des tables privés. Big Cash introduira plus de fonctionnalités pour créer plusieurs communautés sociales de jeu sur sa plate-forme. « La réponse du premier mois a montré ce que nous avions déjà prédit lors de la création de la fonctionnalité vidéo. Avec des données et une bande passante moins chères, les joueurs de tout le pays – métro et non-métro – se sont tournés vers les jeux vidéo. Notamment, nous avons vu un pic majeur dans les jeux de cartes qui nécessite des compétences supplémentaires en langage corporel et en expressions. Cette tendance se poursuivra jusqu’à ce que la majorité des joueurs se convertissent au jeu vidéo en direct », a souligné Singh.

Au cours de son premier mois de lancement de la fonctionnalité vidéo, Big Cash affirme avoir vu une conversion de 35% des joueurs adopter la fonctionnalité vidéo. La société s’attend à ce que cette tendance se poursuive et prévoit que 80% des joueurs commenceront à utiliser la fonctionnalité dans les prochains mois.

