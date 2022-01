Big E. désigne EA NCAA Football comme sa franchise de jeux vidéo préférée

Big E. est un grand fan d’EA NCAA Football et attend avec impatience son retour. Le champion de la WWE est apparu comme une rugosité inutile et a discuté d’être un fan de la franchise de jeux vidéo, qui fait son retour après avoir fait une pause en 2013.

Vous pouvez voir quelques points saillants de la discussion ci-dessous, par Fightful:

Au retour annoncé du jeu : « Tout d’abord, c’est ma franchise de jeux vidéo préférée de tous les temps. Ils doivent arrêter de perdre leur temps avec — Si vous annoncez que ce jeu revient, ne dites pas qu’il reviendra dans 3-4 ans. Dis-moi qu’il revient et qu’il sera là dans 6 mois, d’accord. Je n’aime pas ça. Je n’aime pas du tout ça.

Sur ses inquiétudes quant au retour : « J’ai entendu des rumeurs selon lesquelles le moteur ressemblerait beaucoup à Madden, ce dont je ne veux pas. Ce que j’aimais avant, c’est que c’était très différent de Madden. Je ne veux pas que ça ressemble à Madden. Je ne tire pas sur Madden, mais je veux que la NCAA se sente comme son propre jeu. Je veux aussi, et parce que NIL est une chose, je prie Dieu, de mettre tous les bons noms, les bons numéros de maillot.

« Je veux juste EA, merci, d’abord et avant tout d’avoir ramené le jeu, nous vous apprécions tous. Le dernier était quoi, 14 ? Une décennie? C’est ridicule. Si vous nous faites attendre une décennie, il vaudrait mieux que ce soit le plus grand jeu de tous les temps. Je vais juste dire, si c’est terne, si c’est comme Madden, si nous n’avons pas les noms appropriés, si je n’ai pas les 130 équipes FBS, je veux aussi des équipes FCS là-bas, ce jeu , j’ai besoin que ce soit incroyable. Je viens de le faire. S’il te plaît, ne me brise pas le cœur.

Sur le fait d’être accro à la franchise au collège : « Toute cette angoisse vient d’un lieu d’amour. J’adore cette franchise. Quand tu parles de passer 5 heures par nuit, mec, je peux me rappeler d’être à l’université. Je me souviens des vacances de printemps, j’allais m’entraîner, puis je revenais à mon appartement et je jouais à ce jeu toute la journée seul. Je pourrais jouer 2-3 saisons en 48 heures. Je ne plaisante pas. Je prenais des pauses pour manger, dormir, faire de l’exercice et jouer au jeu pendant toute la semaine de relâche. Toute notre équipe, si vous ne jouiez pas à la NCAA quand vous étiez dans l’Iowa, quelque chose n’allait pas avec vous.