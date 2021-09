Big E devient le nouveau champion de la WWE à Raw

Avant le spectacle de Raw d’hier soir, Big E disait qu’il encaisserait son contrat Money in the Bank pour devenir le nouveau champion de la WWE. Dit et fait. L’homme fort a attendu que Bobby Lashley batte Randy Orton dans un combat pour le même titre pour entrer en scène et rendre sa chance contre le monarque de l’époque efficace. “Le Tout-Puissant”, gravement blessé par le combat avec “La Vipère”, n’a pas pu faire grand-chose. De cette façon, “The Alpha Unicorn” remporte un championnat du monde pour la première fois de sa carrière. Big E est le nouveau champion de la WWE.

COMME PROMIS, @WWEBigE est là, et il encaisse son contrat #MITB ! #WWERaw @fightbobby pic.twitter.com/YeflMgnwak – BIG E EST CHAMPION DE LA WWE (@WWE) 14 septembre 2021

VOICI VOTRE GAGNANT, ET NOUVEAUWWWWW #WWEChampion… @WWEBigE ! #WWERaw pic.twitter.com/mui585mRu2 – BIG E EST CHAMPION DE LA WWE (@WWE) 14 septembre 2021

BIG E EST LE NOUVEAU CHAMPION DE LA WWE !!! Félicitations @ WWEBigE. # WWERaw pic.twitter.com/d6wutj9qtM – BIG E EST CHAMPION DE LA WWE (@WWE) 14 septembre 2021

C’est un NOUVEAU JOUR parce que @WWEBigE est #WWECchampion ! 😭 @ TrueKofi @ AustinCreedWins # WWERaw pic.twitter.com/WTfOc4WxNv – BIG E EST CHAMPION DE LA WWE (@WWE) 14 septembre 2021

Kofi Kingston et Xavier Woods sont entrés en scène pour célébrer avec leur meilleur ami la victoire la plus importante de leur carrière. Et les réactions de nombreuses Superstars ne manquaient pas pour féliciter Big E.

Bonheur pic.twitter.com/sA2wHhKvDP – Cesaro (@WWECesaro) 14 septembre 2021

“Félicité“.

ET NEEEWWWWWW !!!! Félicitations @WWEBigE !!!! pic.twitter.com/ZbbJrFBS6d – Kayla Braxton (@KaylaBraxtonWWE) 14 septembre 2021

“ET NOUVEAUOOOOOOOO !!! Félicitations, Big E !!!“.

J’adore @WWEBigE !! – Ouragan Helms (@ShaneHelmsCom) 14 septembre 2021

“J’adore Big E !!“.

CONTRLE !!! Nous jouerons @WWEBigE BRAVO 👏🏼👏🏼 #WWERAW – SANTOS ESCOBAR💀🇲🇽 (@EscobarWWE) 14 septembre 2021

“ÉCHEC ET MAT!!! Bien joué, Big E, BRAVO“.

Biiiiiiiig Eeeeeee !!!!!!! @WWEBigE – Shinsuke Nakamura (@ShinsukeN) 14 septembre 2021

Ma maman dit aussi félicitations. https://t.co/GKVw9zQKxW – L’Homme (@BeckyLynchWWE) 14 septembre 2021

– Le meilleur. Félicitations, Big E. – Ma mère dit aussi félicitations.

Félicitations @WWEBigE 🔥 Devenir un champion dont nous pouvons tous être fiers. Je sais cela! https://t.co/KbFvB0glGu – Ricochet (@KingRicochet) 14 septembre 2021

“Félicitations, Big E. Vous serez un champion dont nous serons tous fiers. Je sais!“.

PUTAIN, OUI! Félicitations @WWEBigE 💙💙 https://t.co/i6seOsy2uL – Tegan Nox 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@TeganNoxWWE_) 14 septembre 2021

” BONJOUR OUAIS ! Félicitations, Big E“.

EEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!! UN VRAI BONHEUR !!!! @WWEBigE Vous êtes incroyable https://t.co/oKb76RBNyh – Bayley (@itsBayleyWWE) 14 septembre 2021

“JOIE PURE!!! Big E, tu es incroyable“.

E 😭😭😭😭 👏👏👏 https://t.co/AfDwl4Yhxx – 𝕿𝖍𝖊𝖆 𝕿𝖗𝖎𝖓𝖎𝖉𝖆𝖉 (@TheaTrinidad) 14 septembre 2021

https://t.co/YOgcUe5Zq1 – Nash Carter (@NashCarterWWE) 14 septembre 2021