Big E félicite Sheamus et Sami Zayn du Temple de la renommée de la WWE pour leurs querelles lors de sa course en solo

Big E se dirige vers WrestleMania 37 dans un grand match en simple pour la première fois de sa carrière.

Après avoir passé des années dans l’action par équipe avec New Day – et même avoir accueilli WrestleMania avec le collectif à 33 ans – le natif de Tampa a enfin son grand match en simple et à domicile.

Big E a remporté le titre Intercontinental lors de l’édition de Noël de SmackDown

Big E mettra son titre intercontinental en jeu contre Apollo Crews lors de la deuxième nuit de WrestleMania 37 ce week-end, les 10 et 11 avril.

Sa poussée en solo a commencé sérieusement en septembre dernier lorsque Kingston a rejoint Woods sur la liste des blessés. Depuis, il a affronté des joueurs comme Sheamus et Sami Zayn, ce dernier dont il a détrôné le titre Intercontinental.

talkSPORT a eu la chance d’attraper le champion pendant la semaine de WrestleMania et nous lui avons demandé comment travailler avec eux avait aidé à façonner sa course en solo jusqu’à présent.

«Même si je veux accepter le crédit pour la course, je pense que maintenant que vous le mentionnez, j’ai été vraiment béni tout au long de ma course en solo avec d’excellents partenaires de danse.

Sheamus a fait ressortir le côté intense de Big E

«Vous regardez Sheamus, il a eu une sorte de revitalisation. Il l’a tué sur le ring, mec! Il vous apporte un certain niveau d’intensité. Vous savez, quand vous regardez un match de Sheamus, ça va être de la brutalité.

«Ce nombre de chutes partout où nous avons eu était physique, et c’est comme ça avec Shemus, il le fait sortir de vous. Il était ce parfait partenaire de danse. Il m’a permis de montrer ce niveau d’intensité que je n’avais peut-être pas eu besoin de faire ressortir auparavant.

«Ce gars va l’apporter. Et si vous ne l’apportez pas, il va vous dévorer. Et je serai damné si je vais être mangé à la télé en direct [laughs]. CA ne va pas arriver! J’apprécie donc cela », a expliqué Big E.

«Sami est tellement divertissant. Il y a des moments où je fais des trucs et je pense, mec, je dois être un peu plus sérieux ici, mais je ne veux pas non plus être éclipsé par lui!

«Quand nous avons fait le truc des récompenses et qu’il avait les cheveux lisses en arrière, le costume [laughs]. J’ai juste regardé les trucs avec Logan Paul; quels que soient les mouvements de danse qu’il faisait, je ne pouvais pas détourner le regard! C’était incroyable! Je suis tellement amusé par lui et ses absurdités [laughs].

«Donc, avoir Sheamus et Sami et maintenant Apollo vraiment intensifié, c’est ce que j’aime. En ce qui concerne les grandes querelles et les programmes, j’adore ça quand non seulement ils peuvent les amener sur le ring, mais ils apportent quelque chose de nouveau au personnage.

Big E a expliqué comment Sheamus, Zayn et maintenant Crews lui apportent une dynamique différente.

WWE

Big E et Sami Zayn avaient une excellente chimie dans et hors du ring

«Et ces trois gars sont tellement uniques. Je ne pense pas que nous ayons un autre Sheamus. Il n’y a certainement pas un autre Sami et Apollo se sépare aussi.

«Si vous êtes sur le ring avec juste un excellent ouvrier, mais qu’il n’est pas vraiment un personnage ou que les gens ne sont pas investis en lui, alors ce n’est pas aussi intéressant pour moi. Je veux un gars avec qui je peux faire des pieds à la tête. Les gens pensent que l’homme, il pourrait me retirer le titre parce qu’il a lui-même beaucoup d’élan.

WWE

Apollo Crews a tourné le talon lors de sa série avec Big E

«Ces gars-là ont une tonne de respect pour. Honnêtement, Sami et Sheamus sont définitivement de futurs membres du Temple de la renommée si vous regardez la totalité de leur carrière et tout ce qu’ils ont fait. Ils en valent vraiment la peine.

«Et Apollo, il est encore jeune. Il a tellement plus d’anneau à développer. Beaucoup de talents avec lesquels j’ai pu me tenir debout sur le ring.

