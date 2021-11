Big E : « Mon combat de rêve ? Goldberg ! « 

11/09/2021 à 22:13 CET

L’actuel champion du monde de la WWE, Grand E, a assisté à SPORT à Londres avant de participer au Supershow qui s’est tenu à Wembley.

Q : La ceinture de champion est géniale & mldr; Qu’est-ce que ça fait de pouvoir l’emmener partout ?

Un merci. C’est incroyable. La métaphore que j’utilise ces jours-ci est qu’on a l’impression d’avoir un passeport pour accéder à toutes ces choses incroyables et à tous ces moments que je n’aurais jamais eu la chance d’avoir sans lui. Faire partie de ‘Fury Wilder’, faire des spectacles, être sur le ring, avoir l’opportunité d’aller dans ma ville natale dans l’Iowa et faire partie de la plus grande victoire à domicile peut-être de l’histoire & mldr; Avoir ce championnat signifie beaucoup dans et hors du ring. J’ai été très occupé et cela signifie que je n’ai pas été beaucoup à la maison non plus mais j’ai passé un si bon moment ces derniers mois & mldr;

Q : Maintenant, la WWE rentre « à la maison » au Royaume-Uni. A quoi ressemble le « retour à la maison » ?

R : C’est incroyable. Cela a été très amusant et pour moi c’est très nouveau parce que maintenant je suis celui qui est dans les événements principaux, clôture les spectacles, prend le micro, fait les promotions, prend des photos & mldr; C’est tout nouveau territoire mais je suis très reconnaissant. C’est une saison de gratitude parce que je suis très fier d’être à ce moment de ma vie, de grandir personnellement et dans ma carrière et d’avoir toutes ces opportunités. Ce qui l’a également rendu spécial, ce sont tous ces amis et collègues qui m’ont contacté, je les remercie car ils ont rendu ce moment encore plus spécial.

Q : Et comment décririez-vous votre année alors ?

R : Cela a été une année incroyable. Le meilleur. Avoir 35 ans a été la meilleure année de ma vie et j’espère que ça va continuer comme ça.

Q : Exactement, donc & mldr; Qu’attendez-vous du futur ?

R : Sur le ring, Seth Rollis est le principal concurrent, Kevin Owens est aussi à mes chevilles. Le combat avec Bobby Lashley n’était pas si lointain, celui de Drew McIntyre & mldr; Maintenant, pour la première fois de ma carrière, j’ai ces opportunités avec d’anciens champions du monde et avec des gars qui étaient le visage de Smackdown ou RAW et je suis dans la position où ils veulent ce que j’ai. Tout est frais et nouveau et je suis enthousiasmé par les nouveaux défis.

Q : Vous avez parlé de ces noms mais & mldr; Y a-t-il une spéciale que vous aimeriez battre?

A : Le rêve que je dis toujours est : l’homme, la légende & mldr; Goldberg ! J’adorerais avoir un match de rêve avec Goldberg. Il aurait un match de plus sur son contrat. C’était mon combattant préféré quand j’étais enfant et j’ai eu l’occasion de le rencontrer à la fin des années 90. Ce fut un moment incroyable pour moi et j’ai toujours la photo qu’il a signée pour moi. Ce serait très fou et un bon moyen de boucler la boucle pour pouvoir mener cette bataille.

Q : Qu’est-ce que la « lutte » signifie pour vous ?

R : Cela signifie avoir trouvé ma voie, ce que j’avais à faire dans ce monde. Cela m’a permis de sortir et d’être la raison pour laquelle adultes et enfants, même pour quelques minutes, sourient et s’amusent. Être capable de donner aux gens une issue de secours m’a apporté tellement de bonheur & mldr; Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent et nous disent que nous les avons aidés à traverser des moments difficiles, et cela signifie le monde pour moi. Pour quelqu’un comme moi qui a souffert de problèmes mentaux et de dépression, je trouve beaucoup de valeur à pouvoir être une échappatoire, une inspiration & mldr; Tout impact positif sur la vie d’une personne est une bénédiction et c’est tout ce que je peux demander.

Q : Un message pour les fans espagnols ?

A : Merci d’avoir toujours encouragé, d’être venu aux concerts et pour tout ce que vous faites. J’espère vous voir très bientôt et continuer à crier, encourager, continuer à nous regarder et nous espérons nous rencontrer très très bientôt.