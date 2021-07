Big E révèle que le patron de la WWE, Vince McMahon, a proposé que New Day se sépare après KofiMania

Big E a une chance d’accéder enfin au territoire du titre mondial dans lequel beaucoup ont rêvé de le voir lorsqu’il participera à son tout premier match d’échelle Money in the Bank ce dimanche.

Au pay-per-view, Big E concourra aux côtés de Riddle, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura, Drew McIntyre, Ricochet, John Morrison et Seth Rollins dans le match d’échelle masculin où le vainqueur pourra encaisser un coup pour le titre mondial quand il veut pour l’année prochaine.

Big E a remporté le titre Intercontinental lors de l’édition de Noël de SmackDown l’année dernière

L’homme de 35 ans est sur le point de percer depuis des années à la WWE et l’année dernière, la société lui a finalement offert une course solo concentrée. Plus que cela, ils ont transféré ses frères New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, à RAW.

Mais, New Day n’a jamais rompu. La faction ne s’est jamais séparée. Ils opèrent simplement sur différentes marques.

Tous les membres de New Day se sont opposés avec véhémence à l’idée que quiconque se retourne les uns contre les autres dans le groupe et une partie du charme de la faction est la fraternité qui les éloigne des tropes de lutte traditionnels qui dissoudent généralement les factions.

Mais la WWE a-t-elle déjà exercé une réelle pression pour que l’un d’entre eux se retourne ? S’adressant à talkSPORT, Big E a révélé que l’idée avait été lancée il n’y a pas si longtemps.

La victoire de Kofi Kingston au championnat de la WWE à WrestleMania était attendue depuis longtemps

“Je sais qu’il y a eu des rumeurs pendant un moment selon lesquelles certaines choses avaient été lancées, mais je pense que parce que nous avions été si catégoriques sur le fait de ne pas vouloir rompre, je pense que c’est là que les gens étaient comme” ehhh, je ne sais pas si nous devrions parce que ils n’en veulent vraiment pas.

“Je ne peux pas vraiment divulguer la conversation, mais même du haut de l’entreprise, le chef même de ce que nous faisons – vous savez exactement de qui je parle – il nous a directement dit” hé, c’est l’idée ” et nous avons dit, nous ne le ressentons pas », a révélé E. C’était après KofiMania. Il y avait des gens qui le voulaient plus tôt [than that] ainsi que.”

KofiMania n’aurait peut-être pas eu lieu si la WWE avait appuyé sur la gâchette lors d’une scission du New Day et c’est l’une des meilleures augmentations organiques de l’histoire de la WWE. Big E pense que New Day a encore beaucoup de pistes à explorer.

« Si nous l’avions fait, nous aurions raté tant de grands moments. Je pense toujours que le faire maintenant ou bientôt, il y a de grands moments à venir et nous avons beaucoup plus à offrir. Je pense que vous avez vu le New Day heureux et applaudi depuis très longtemps.

« Je veux toujours jouer avec les idées originales que nous avions. Quand vous avez vu Woods sortir dans ce costume rouge et blanc en 2014… c’était notre intention initiale, notre plan initial ! Être aussi intransigeant, ne plus se serrer la main, ne plus chanter, ne plus secouer et ne plus trembler – nous ne le prenons plus. Nous ne restons pas assis, nous allons le prendre.

« Évidemment, le groupe a fini par être exactement le contraire [laughs]. Au lieu de ne plus serrer la main et embrasser les bébés, nous nous spécialisons maintenant dans les poignées de main et les baisers des bébés et la danse [laughs]. Nous avons dû pivoter un peu mais tout s’est bien passé pour nous.

The New Day est l’un des groupes les plus appréciés de l’histoire récente de la WWE

« Je pense que nous avons encore tant à offrir en tant que groupe et j’aime juste raconter des histoires d’une manière différente. Je comprends que notre entreprise est une affaire de conflit, mais je pense que l’histoire de la fraternité et de trois gars qui veulent vraiment le meilleur l’un pour l’autre est différente et unique.

Bien que la séparation ne soit pas à l’ordre du jour, Big E pense qu’il existe de nombreuses façons de faire avancer le groupe et note que faire face à The Elite en 2018, bien que dans un environnement de jeu vidéo, a été un moment historique à bien des égards.

« Je pense qu’il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire ; nous n’avons même pas vraiment taquiné de tension. Nous n’avons pas fait de rivalité amicale. Il y a des choses que nous pourrions faire pour remorquer cette ligne.

« Le fait que nous ayons pu jouer à des jeux vidéo avec Kenny [Omega] et les Bucks… on n’a pas fait ça dans le dos des gens ! Tout le monde l’a approuvé, c’est arrivé. Pour certains, ce sont des jeux vidéo, mais pour moi, c’est un moment.

« J’ai l’impression qu’à grande échelle, les gens étaient vraiment derrière ça. Alors c’était cool. Je sais qu’il y a beaucoup de choses sur le chemin, mais j’aimerais en faire plus.

“Chaque fois que vous voyez cette porte interdite s’ouvrir et que vous voyez des gens traverser des promotions, c’est juste cool mec. Il y a tellement de matchs que vous ne verriez jamais que les gens aimeraient voir.

S’adressant à talkSPORT l’année dernière, l’ancien double champion intercontinental a noté que la WWE avait un plan en place pour la course en solo de Big E.

En regardant où il se trouve maintenant, est-ce que ce plan original s’est déroulé totalement comme espéré ?

Big E n’a pas pu récupérer son titre IC à WrestleMania 37

« C’est chaotique ici, c’est le chaos constant ! Le plan est toujours en mouvement, même s’il y a un plan, la chose peut se dérouler à tout moment.

« J’avais l’impression, en étant à l’intérieur, qu’il y avait un plan ici et un chemin. Ensuite, WrestleMania se produit et maintenant, il semble que ce plan est hors de propos. Mon espoir est de le remettre sur les rails.

«Je pense que ce que j’ai fait au cours des deux derniers mois n’a rien d’enthousiasmant et j’étais assez fier de ce que je faisais plus tôt cette année jusqu’à WrestleMania.

« Démontrer des côtés différents, montrer un feu et une intensité que je n’avais pas pu montrer depuis longtemps, voire jamais. J’étais donc fier de beaucoup de cela, puis les choses se sont en quelque sorte bloquées pour moi.

Big E va peut-être en solo, mais il n’est pas seul

« Je ne suis pas du genre à me plaindre, à gémir ou à pleurer sur les opportunités. Je veux vraiment plus pour moi, mais en même temps, je me dis ‘D’accord, c’est ce qu’on m’a donné, c’est le temps qu’on m’a alloué.’

« Quoi qu’on me donne, mon travail consiste à en tirer le meilleur parti et je peux dormir profondément la nuit en sachant que j’ai tout donné. » Donc, je ne me retourne pas vraiment contre les choses que je ne peux pas contrôler.

