Big E sur la façon dont il a présenté Deontay Wilder et Tyson Fury, New Day étant ENCORE séparé, relation avec Vince McMahon maintenant qu’il est champion de la WWE

Big E est le champion de la WWE. C’est une phrase que de nombreux fans de la WWE voulaient prononcer depuis de nombreuses années et, finalement, l’homme du New Day a éclaté.

Le joueur de 36 ans est assis au sommet de la montagne le Monday Night RAW et il a enfin la chance de courir avec le ballon.

Big E a finalement atteint le sommet de la WWE

Au cours de la récente tournée britannique de la WWE, talkSPORT a eu la chance de parler au champion et de réfléchir à la vie maintenant en tant que champion, attirant l’attention du grand public et New Day étant à nouveau divisé dans le repêchage.

De pouvoir présenter Tyson Fury et Deontay Wilder…

« C’était peut-être le meilleur jour de ma… OK, c’était un top 10, l’un des meilleurs jours de ma vie ! Je dois aller dans l’Iowa plus tôt dans la journée et je suis un grand fan de football universitaire. Faire ça, puis sauter dans un jet… à un moment donné, je me dis, comment est-ce ma vie ?

«Je fais cette émission FOX pour voir mon équipe, mon école remporte l’une des plus grandes victoires à domicile de tous les temps, en sautant dans un jet pour se rendre à Vegas. Nous atterrissons, montons dans une voiture, allons au MGM Grand où j’avais une chambre. Douche très rapide et direction T-Mobile, je suis assis dans la foule, je lève les yeux et je fais les intros !

« Genre, je vis la vie de quelqu’un d’autre. Ce n’est clairement pas fait pour moi ! Ce jour est un jour dont je me souviendrai toujours. Et le combat était incroyable aussi.

Sur la relation avec Vince McMahon depuis qu’il est devenu son champion…

« Sa fait du bien. Je vais toujours voir Vince au fil des ans, mais maintenant c’est une chose plus régulière où je reçois des commentaires et j’ai enfin la chance de lui parler.

« Mais c’est cool, parce que nous avons maintenant une relation différente. La semaine dernière, quand je lui ai parlé, nous avons parlé de l’interview que j’ai faite sur The Breakfast Club, il me donnait des commentaires là-bas et il me parle des gens de FOX et de leurs commentaires.

«Nous avons ces conversations sur des choses que nous faisons en dehors du ring, ce qui est en fait une grande partie du fait d’être un champion de la WWE.

Big E travaille plus étroitement que jamais avec Vince McMahon

« Vous devez représenter l’entreprise et ce titre à l’extérieur sous toutes ces autres facettes, donc c’est vraiment idiot d’avoir ces conversations à ce sujet.

« Ce n’est pas bizarre parce que j’ai l’impression d’être à ma place ici, mais c’est juste fou d’être à cet endroit et d’être le gars qui a ces conversations. »

À quel point l’idée de Vince McMahon de vérifier The Breakfast Club est-elle amusante…

Droit! Parce que c’est un show très ‘urbain’, très black, orienté hip-hop et juste penser à Vince regarder Charlamagne me poser des questions c’est très bizarre pour moi [laughs].

Le nouveau jour étant à nouveau séparé dans le repêchage…

«Nous avons eu quelques présages donc nous savions que cela allait arriver, et je n’ai pas été choqué. J’espérais, cependant, que nous serions sur la même marque et qu’ils auraient pu faire leur propre truc et j’aurais pu faire le mien.

« C’est toujours décevant. Je dirai que je pense que la dernière année à SmackDown alors qu’ils étaient à RAW m’a aidé à grandir en tant que lutteur et interprète. Il y a certains avantages, mais en réalité, j’essaie juste de trouver le bon côté de tout cela – ça craint toujours.

« Mais en même temps, je veux m’assurer que je n’empêche pas ces gars de grandir ou de nous mettre dans une situation où ils courent juste là pour mes matchs et sont mes pom-pom girls, je ne pense que ce serait mieux pour eux. Nous essayons donc tous d’en tirer le meilleur parti.

New Day ont été ensemble à travers vents et marées