Big E sur la victoire de son premier championnat de la WWE

Divertissement de lutte mondiale

Le nouveau champion de la WWE, Big E, se joint à l’émission pour parler des jours qui ont précédé son encaissement Money in the Bank, de sa présence de vétéran dans les vestiaires et bien plus encore

Le nouveau champion de la WWE Big E est ici sur The Masked Man Show ! David et Kaz l’interrogent sur les jours qui ont précédé son encaissement Money in the Bank à Raw, ainsi que sur sa présence de vétéran dans les vestiaires, et bien plus encore (02h00). Plus tard, David et Kaz discutent du premier match d’Adam Cole sur Dynamite et de la carte du Grand Chelem de la semaine prochaine (44:00). Ils parlent également de certains des nouveaux visages sur NXT 2.0 (56:30), avant de discuter brièvement des apparitions du Démon et de Brock Lesnar sur Smackdown (1:09:00).

Hôtes : David Shoemaker et Kazeem Famuyide

Invité : Big E

Assistant de production : Jonathan Kermah

