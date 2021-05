Big Ed et Colt Johnson du fiancé de 90 jours décomposent leur explosion intense sur la vie célibataire Tell-All

Tu sais, moi, vers la fin, je sais que j’ai mis un pari sur eux [Colt and Vanessa]. Je vais leur donner six mois parce que mon sentiment est, et personne n’est parfait, mais. . .pour avoir une relation solide, vous savez, vous devez avoir une base solide. Et ils ont tous les deux commencé à se tromper, puis ils se marient. Comment construisez-vous une relation basée sur cela? Donc je n’accorde pas beaucoup d’importance à ça, euh, tu sais, mariage durable ou fiançailles ou quoi que ce soit … Je leur souhaite le meilleur. Je veux dire, je ne souhaite de mal à personne ni de tristesse à personne. J’espère qu’ils peuvent – ils peuvent y arriver et, vous savez, il y a des cas où cela fonctionne et je leur souhaite le meilleur. Mais, pour autant que nous soyons amis et que nous buvions du Malbec ensemble, cela n’arrivera probablement jamais.