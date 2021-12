Big Fat Quiz de l’année 2021 : programmation et quand c’est sur Channel 4

Nous n’avons pas longtemps à attendre pour le Big Fat Quiz de l’année 2021 (Photo: Channel 4)

Le Big Fat Quiz de l’année est l’un des incontournables de la programmation de Noël de Channel 4, avec des équipes en compétition alors qu’elles se remémorent certains des plus grands événements de 2021 – mais qui y participera ?

Le quiz de Channel 4 voit des stars s’affronter les unes contre les autres pour essayer de devenir les derniers champions du Big Fat Quiz de l’année.

Des chants de marins aux voyages dans l’espace, rien ne semblait être interdit à nos célébrités préférées cette année.

Trois équipes de stars s’affronteront dans le plus grand quiz de pub possible pour tester leurs connaissances sur les plus grands événements de 2021.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain épisode.

Avec qui sont les célébrités impliquées le Big Fat Quiz de l’année 2021 ?



Jimmy est de retour pour héberger à nouveau (Photo: Channel 4)

Jimmy Carr reviendra une fois de plus en tant qu’hôte et maître de quiz, car il est sur place pour guider les étoiles à travers chaque série de questions.

Comme toujours, il y aura trois équipes différentes avec des comédiens et des stars de la télévision.

La première équipe sera composée de Guz Khan et Sarah Millican, qui affronteront James Acaster et Sarah Pascoe, et Judi Love et Jonathan Ross.

Sarah a déjà parlé de son enthousiasme à l’idée d’apparaître, alors qu’elle partageait une photo du tournage de l’épisode.

Elle a déclaré à ses abonnés sur Twitter: » J’ai passé un très bon moment hier soir à enregistrer Big Fat Quiz of the Year avec cet excellent lot. Ce sera sur Ch4 le lendemain de Noël.

Chaque année, l’émission comprend également d’autres visages célèbres pour injecter plus de plaisir dans les questions.

Charles Dance et Jon Snow ont tendance à être des rencontres régulières chaque année, nous devrions donc en voir plus alors qu’ils tentent de dérouter les concurrents célèbres.

Comment regarder le Big Fat Quiz de l’année diffusé en 2021

Le Big Fat Quiz sera diffusé sur Channel 4 le lendemain de Noël à 21 heures, pour que les téléspectateurs puissent s’asseoir et se brancher après leurs dîners.

L’émission durera deux heures, avec une rediffusion également diffusée le jour du Nouvel An à 22 heures sur la même chaîne.

Il sera également disponible pour regarder sur All 4 juste après.

Big Fat Quiz de l’année 2021 sera diffusé à 21h le lendemain de Noël sur Channel 4.

