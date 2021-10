Big Freedia dit que Boosie n’est pas homophobe, juste un problème avec Lil Nas X

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Boosie Badazz ne déteste pas les homosexuels, en général – il déteste juste Lil Nas X, c’est pourquoi il a lancé une tirade dégoûtante contre le gars … ainsi dit Grand Freedia, qui défend le premier.

Nous avons eu le rappeur basé à NOLA à LAX, qui lui a donné son avis sur toute la controverse sur Boosie appelant LNX le f-slur homophobe, tout en disant à Nas de se retirer. C’est intéressant … non seulement Freedia soutient Boosie, mais elle explique son comportement.

Freedia n’est certainement pas aussi en colère contre la langue de Boosie que les autres membres de la communauté LGBT. Elle semble penser qu’il ne fait que diriger ces mots vers Lil Nas, malgré le fait qu’ils soient offensants pour tous.

De son point de vue… Boosie et Nas X sont dans un va-et-vient sans fin de pêche à la traîne en ligne, et ce depuis un certain temps. C’est en fait comme ça que tout a commencé – LNX a dit en plaisantant qu’il avait une chanson qui sortait avec Boosie, et Boosie est entré dans mode indignation et viré.

Cependant, malgré ses propos clairement homophobes … Freedia ne pense tout simplement pas que Boosie ait réellement de la méchanceté dans son cœur envers la communauté gay, et sa preuve de cela a à voir avec son long métrage, « My Struggle ».

Boosie joue le rôle de lui-même dans le biopic, et Big Freedia dit que le film contient des scènes de prison où les homosexuels sont dépeints et représentés sous un jour positif.

Cela pourrait suffire pour Freedia… mais, clairement, d’autres ont des avis divergents. Certains pensent que Boosie a franchi la ligne avec son tweet, que Twitter a depuis supprimé.

Lil Nas X dit qu’il travaille sur une chanson avec Boosie. pic.twitter.com/ofahTBt7ao – Alerte rap (@rapalert4) 23 octobre 2021 @rapalert4

Le remède ultime pourrait être une véritable collaboration – Nas X a plaisanté à propos d’un événement, mais Freedia dit que ces 2 enterrent vraiment la hache de guerre … peut-être qu’ils devraient vraiment se lier.

Nous ne retiendrons pas notre souffle.